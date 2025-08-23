¿Qué pasó? Pedro Aquino tuvo insólita reacción tras banderazo de Alianza Lima en Matute - VIDEO

Alianza Lima llevó a cabo su último entrenamiento en Matute de cara al clásico ante Universitario. El elenco blanquiazul trabajó bajo la dirección de Néstor Gorosito y fue sorprendido con la presencia de decenas de hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva. Una fiesta se vivió en La Victoria y uno de los más sorprendidos fue el reciente fichaje de los 'íntimos', Pedro Aquino.

Un video que se difundió en redes sociales muestra a todo el equipo blanquiazul saltando con los cánticos de la barra. Es claro que se sintieron respaldados por su afición y este gesto los llena de motivación para poder dar el batacazo y vencer a Universitario en el Estadio Monumental de Ate.

(VIDEO: X José Varela)

Reacción de Pedro Aquino tras banderazo de Alianza Lima

Pedro Aquino fue una de las novedades en los entrenamientos de Matute, y recientemente se publicó un video en el que lo presentan oficialmente como nuevo refuerzo de Alianza Lima. En medio de los cánticos de la barra blanquiazul, se le ve al volante peruano muy tranquilo ante este momento, pero luego se contagió de los compañeros y comenzó a saltar al ritmo de la música.

Junto a él, estuvo el ex Sporting Cristal, Gianfranco Chávez, con quienes cantaron los cánticos de los hinchas de Alianza Lima para sorpresa de los aficionados. Queda claro que Pedro Aquino está cómodo en tienda blanquiazul y espera su ansiado debut en el clásico ante Universitrio de Deportes.

Pedro Aquino feliz en pleno banderazo de los hinchas de Alianza Lima en Matute.

Pedro Aquino fue presentado en Alianza Lima

Previo al clásico ante Universitario, Alianza Lima remeció las redes sociales al presentar a Pedro Aquino como futbolista blanquiazul. El volante se lució con la camiseta 'íntima' y se mostró contento durante las grabaciones de este clip.

(VIDEO: X Alianza Lima)