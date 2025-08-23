Reimond Manco revela polémica 'cábala' de Alianza previo al clásico ante Universitario: "Te lo juro"

Como antesala al clásico entre Universitario vs Alianza Lima, Reimond Manco tomó la palabra para comentar detalles de cómo se vive este tipo de partidos en la interna de la institución blanquiazul. Fiel a su estilo, no tuvo filtro para contar una infidencia y reveló una 'cábala' tradicional que se mantiene al día de hoy.

PUEDES VER: Universitario luce a exfigura de Alianza Lima en entrenamientos y se ilusiona con el título

En medio del programa en vivo de "Oigo TV", el popular 'Rei' indicó que hay un aspecto que pocos conocen de Alianza Lima previo a un clásico ante Universitario. Y es que un día antes de este vital encuentro tienen un almuerzo peculiar en la concentración, ¿De qué se trata?

Según palabras de Manco, el equipo tiene de almuerzo "ají de gallina" o "caldo de gallina". Para sumar a ello y generar debate entre los aficionados, de postre el club ofrece "crema volteada" para el gusto de los futbolistas profesionales. Esta confesión ha causado rebote entre los cibernautas, quienes han tomado postura ante esta revelación.

"Es un dato que mucha gente no saben. Alianza un día antes del partido, cuando hay un clásico… se almuerza ají de gallina o caldo de gallina. Y de postre, crema volteada. Te lo juro. Hasta ahora esa es la cábala", manifestó Reimond Manco en el programa "Oigo TV".

(VIDEO: Oigo TV)

Universitario vs Alianza Lima: fecha, día, hora y canal del Clásico

Este clásico del fútbol peruano por el Torneo Clausura entre Universitario vs Alianza Lima se juega este domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro inicia a partir de las 17:30 horas locales y la señal en vivo va por GOLPERÚ, en el canal 14 y 714 HD de Movistar TV.