Fossati dio impactante opinión sobre los árbitros para el clásico ante Alianza: "Me preocupa..."

Estamos a solo un día de vivir el clásico entre Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Este encuentro será de vital importancia ya que no solo se enfrentan dos de las rivalidades más grandes el fútbol peruano, sino que también podría ser crucial en la definición por el título. Por ello, en la previa del partido, Jorge Fossati no se guardó nada y opinó firmemente sobre los árbitros.

Durante los entrenamientos de la 'U' de cara al duelo ante los blanquiazules, el técnico uruguayo fue consultado por las cámaras de Jax Latin Media por si está preocupado por el desempeño de los árbitros designados para este encuentro, en medio de una semana donde el arbitraje en la Liga 1 ha sido cuestionado.

Al respecto, Fossati sorprendió al revelar su preocupación porque los árbitros no sean los protagonistas del juego. El técnico crema también apuntó contra el VAR indicando que en muchas oportunidades sus decisiones terminan perjudicando a los árbitros del campo en lugar de ayudarlos.

Video: Jax Latin Media

"Lo que siento y me preocupa, ya lo dije: los árbitros juegan, es así, forman parte del juego. Ojalá Dios los ilumine a todos. Hoy también tienes que pensar en los del VAR, que muchas veces complican a los árbitros en vez de ayudarlos y al final el responsable de todo es el central. Ojalá que cuando termine el partido se pueda hablar de fútbol y nada más", expresó el estratega.

Jorge Fossati criticó la programación del clásico ante Alianza Lima

De igual forma, el estratega uruguayo volvió a criticar a la organización de la Liga 1, ya que considera que sus dirigidos han sido perjudicados por la fecha del clásico, tras el poco descanso que han tenido con relación al último partido donde jugaron ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

"Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad. Los fenómenos que pusieron esta fecha a dos días y medio, nuevamente a Universitario, sabrán cómo (se van a recuperar físicamente). No tengo esa parte en mi curso de entrenador”, aseguró.

¿Cómo llega Universitario al clásico ante Alianza Lima?

Los cremas llegarán al clásico con el firme objetivo de poder redimirse tras la dura eliminación de la Copa Libertadores. No obstante, en la Liga 1 los cremas afrontar otro panorama, pues, tras la exclusión de Deportivo Binacional, son líderes del Torneo Clausura.

Asimismo, llegan siendo uno de los equipos más ofensivos del torneo con 11 tantos y solo ha concedido 4 goles en contra, uno menos que Alianza Lima.