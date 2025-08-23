Universitario se juega la temporada ante Flamengo en importante partido

Universitario de Deportes fue eliminado recientemente de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, tras culminar con un global de 4-0. Bajo esa premisa, los hinchas del cuadro merengue se encuentran centrados en el objetivo de salir tricampeones de la Liga 1, pero no deben olvidar que existe otra competición en la que pronto enfrentarán a Flamengo en un partido clave por el título nacional.

Resulta que, por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina de Perú, el conjunto de Ate afrontará un duelo trascendental en Campo Mar 'U' y se encuentra obligado a conseguir una victoria o de lo contrario Alianza Lima podría arrebatarle el primer puesto en la tabla. Recordemos que los merengues perdieron el Apertura contra las blanquiazules y si caen también en este certamen cederán el trofeo de la Primera División.

Por ello, es primordial para Universitario derrotar a Flamengo de Huancayo en condición de local este mismo sábado 23 de agosto, por la fecha número fecha 4 del campeonato. El compromiso iniciará a las 12.30 horas y las cremas son favoritas debido a que su rival marcha en la octava posición con apenas 4 unidades y prácticamente sin probabilidades de luchar por el título.

Universitario jugará con Flamengo.

Vale precisar que, por su parte, Alianza Lima visitará a Melgar en Arequipa, hoy a las 15.00 horas, en el Complejo Deportivo y Centro de Alto Rendimiento del club rojinegro. De momento los blanquiazules tienen dos goles menos que la 'U' en la diferencia de tantos, por lo que necesita ganar por un marcador abultado para así tentar la posibilidad de llegar al primer lugar del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo será el clásico de la Liga Femenina?

Si bien todavía no hay una fecha exacta para el clásico femenino del fútbol peruano, se sabe que Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en Campo Mar 'U' en la jornada número 8 del campeonato. Este encuentro podría ser decisivo para definir el rumbo del certamen y de la Liga Femenina 2025 en general. Las íntimas luchan por ser bicampeonas nacionales.