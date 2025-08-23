¡Plantel cerrado! Alianza Lima presentó a medallista de bronce previo al clásico: "Nueva pasión"

El mercado de fichajes cerró finalmente en el fútbol peruano, pero Alianza Lima sorprendió a sus hinchas presentando a su último fichaje con el objetivo de salir campeón tanto de la Copa Sudamericana como Liga 1. Se trata de un futbolista que ganó la medalla de bronce en su momento y que ha pasado por clubes sumamente importantes del continente. ¿Quién es?

PUEDES VER: FIFA colocó a Perú en la sexta posición de la Conmebol previo a última fecha de Eliminatorias

Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul publicó un video mostrando imágenes inéditas de su nueva contratación, quien ha jugado muchos años en la Liga MX. Nos referimos a Pedro Aquino, mediocampista de la selección peruana que recientemente firmó contrato e incluso ya se encuentra entrenando con los íntimos de cara al partido con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

"Nueva piel, nueva pasión. ¡Aquino ya es blanquiazul!", precisó Alianza Lima junto a un video que te dejaremos líneas abajo para que puedas disfrutarlo. Recordemos que Pedro Aquino todavía no debuta en Matute debido a que no se encontraba registrado para la Copa Sudamericana y se espera que su estreno sea en el clásico del fútbol peruano, este domingo 24 de agosto.

Pedro Aquino es medallista de bronce

El volante nacional disputó los Juegos Bolivarianos con la selección peruana en el 2013, cuando terminó líder del Grupo A con 4 unidades por encima de Guatemala y Venezuela. Luego de ello, la Bicolor perdió 3-2 con Ecuador en semifinales y jugó el partido por el tercer puesto, obteniendo la medalla de bronce tras derrotar 3-0 a Guatemala con goles de Ray Sandoval, Alexis Cossio y Sergio Peña.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Aquino en Alianza Lima?

Es importante resaltar que Pedro Aquino no fue transferido totalmente a Alianza Lima, sino que fue cedido por parte del Santos Laguna y estará todo un año en Matute. Es decir, su contrato vence a mediados del 2026 y ahí los blanquiazules definirán si deciden ir por su pase o culminar con el préstamo.