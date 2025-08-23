FIFA colocó a Perú en la sexta posición de la Conmebol previo a última fecha de Eliminatorias

Previo a que comience la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol 2026, los hinchas se llevaron una gran sorpresa al conocer que la FIFA colocó a la selección peruana en la sexta casilla de la tabla de posiciones en nuestro continente. Recordemos que la Bicolor no la ha pasado nada bien en el proceso clasificatorio e incluso ha tenido tres entrenadores diferentes.

Tras la salida de Jorge Fossati, la FPF designó a Óscar Ibáñez como el nuevo director técnico de la Blanquirroja con el objetivo de culminar de la mejor manera la competición, sobre todo porque tenemos probabilidades mínimas de acceder a la Copa del Mundo. Pese a ello, la máxima entidad del fútbol a nivel mundial le dio una buena noticia a los aficionados incaicos debido a que en el ranking FIFA no se ubica en la penúltima casilla.

Y es que la selección peruana está en la sexta casilla si contamos únicamente a naciones de la Conmebol. El orden es el siguiente: Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Sin embargo, esta tabla de posiciones no afecta en nada a lo que acontece en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El ranking FIFA con selecciones de la Conmebol.

Es decir, la Bicolor sigue en la penúltima casilla del proceso clasificatorio y necesita vencer sus dos compromisos restantes por dos goles de diferencia y esperar que Venezuela pierda los suyos por la misma cantidad. Es decir, una situación sumamente complicada la que atraviesa el elenco dirigido por Óscar Ibáñez.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana jugará contra Uruguay el jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo a las 18.30 horas de Perú, mientras que su duelo ante Paraguay será el martes 9 del mismo mes y también a las 18.30 horas locales. La transmisión de ambos compromisos será mediante la señal de Latina y América TV.