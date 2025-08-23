- Hoy:
¿El reemplazo de Ibáñez? FPF hace firme comunicado en recta final de Eliminatorias: "Gracias..."
La FPF mandó un importante mensaje previo a la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, con la selección peruana luchando por la clasificación al Mundial.
Dentro de pocas semanas se terminarán las Eliminatorias Conmebol 2026 y con ello conoceremos a los clasificados a la Copa del Mundo en nuestro continente. Previo a la última fecha doble del campeonato, la FPF envió un fuerte mensaje que causó asombro en todos los hinchas de la selección peruana. ¿Será el reemplazo de Óscar Ibáñez?
Como muchos saben, la Federación Peruana de Fútbol planea contratar a otro director técnico cuando culmine el proceso clasificatorio, uno que tenga más experiencia que el campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano, sobre todo porque únicamente llegó como reemplazo temporal tras la salida de Jorge Fossati. Sin embargo, el reciente comunicado no trata sobre ello, sino sobre su nuevo aniversario.
Resulta que la FPF cumplió 103 años de vida institucional este sábado 23 de agosto y lo expresó mediante un mensaje en sus redes sociales, donde comunicó lo siguiente: "Hoy celebramos 103 años de historia, pasión y compromiso con el fútbol peruano. Gracias a quienes han sido parte de este camino, sigamos trabajando juntos por nuestro deporte".La FPF cumplió 103 años.
Chile y la Conmebol felicitaron a la FPF
La selección chilena mandó un afectuoso mensaje a la FPF por su aniversario a través de su cuenta oficial de 'X'. "Extendemos nuestro fraterno saludo para la Federación Peruana de Fútbol, que hoy celebra su 103° aniversario", precisó la Roja, clásico rival de la Bicolor a nivel continental. Los sureños marchan últimos en las Eliminatorias 2026.La Roja y su mensaje a la FPF.
Finalmente, la Conmebol también le mandó saludos a la institución nacional por su onomástico y le indicó lo siguiente: "La Federación Peruana de Fútbol celebra un nuevo aniversario. Sigamos trabajando en conjunto con compromiso por el desarrollo y crecimiento del fútbol sudamericano. ¡Felicidades!".
