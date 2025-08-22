Jugador extranjero de Universitario podría ser convocado a la selección peruana

Las Eliminatorias 2026 se reinician en septiembre y la selección peruana tiene una última y difícil chance para poder aspirar a un cupo al Mundial. En ese contexto, la situación de la Bicolor abrió debate entre los hinchas, quienes esperan que puedan sumarse nuevos nombres al plantel.

Al respecto, el nombre de un jugador de Universitario de Deportes captó la atención debido a que podría ser elegible por el técnico Óscar Ibáñez. Esto, luego de verlo jugar en el reciente partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo.

¿Qué jugador de Universitario podría ser llamado a la selección peruana?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X, un usuario le consultó si Jairo Vélez, jugador ecuatoriano nacionalizado peruano, ya cumple con los requisitos para ser convocado a la Blanquirroja, resaltando que esto le pregunta “a falta de jugadores”.

“Jairo Vélez ya es elegible para la selección peruana desde mayo de este año”, indicó. De esta manera, y si recibe el llamado de la Bicolor, podría tener su primera experiencia en el equipo de todos y sumarse a otros jugadores del plantel crema.

Cabe mencionar que según las reglas de la FIFA, un futbolista extranjero puede representar a una selección nacional si cumple con estas condiciones: vivir más de 5 años en el país, nacionalizarse y no tener más de dos partidos oficiales con el país en el cual nació.