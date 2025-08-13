¡Batacazo! Selección peruana anunció a su nuevo técnico que fue campeón de Libertadores: "Bienvenido"

Desde la Videna, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció por todo lo alto la contratación de su flamante director técnico para la selección peruana de futsal. Se trata de Facundo Ruscica, quien tiene el sello de campeón de la Copa Libertadores y que viene con el objetivo de pelear todos los certámenes internacionales.

Mediante un comunicado en redes sociales, la FPF confirmó públicamente la llegada del estratega argentino tras su buen palmarés en Peñarol de Uruguay. Y es que se consagró campeón en el certamen uruguayo en la temporada 2024, para luego lograr condecorarse en la Copa Libertadores de Futsal 2025.

"La Bicolor Futsal tiene nuevo DT. Bievenido, profe Facundo Ruscica. Un sentimiento que nos une", informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en sus redes sociales.

FPF presentó a su nuevo director técnico de la selección peruana de futsal.

Facundo Ruscica y sus primeras palabras como DT de la selección peruana de futsal

Durante su presentación en la Videna, el estratega argentino dio unas emotivas palabras tras asumir este nuevo reto en la selección peruana. Sabe que hay mucha labor por hacer, pero confía en las capacidades del deportista nacional para competir en los diversos campeonatos.

"El futsal nos reúne esta pasión por el deporte. El deporte debe desarrollarse dentro de Perú, que tiene todas las condiciones para hacerlo. Agradezco de todo corazón a la Federación y el trabajo de Julio y Jean Ferrari. Agradezco el interés de este desarrollo del deporte y un crecimiento de la selección sea posible con este proyecto", expresó.