¡No es Ricardo Gareca! Carlos Zambrano destapó quién fue el mejor DT de la selección peruana

Carlos Zambrano es uno de los referentes en la selección peruana. En una reciente entrevista, el defensor de Alianza Lima habló sobre Ricardo Gareca y dio inesperado comentario que sorprendió a los hinchas. Además, el 'León' señaló a Juan Reynoso como el DT que mejor entrenaba en la bicolor.

"El que mejor entrenaba era Reynoso. La gente los detestaba y lo odiaba, pero fue el que mejor entrenaba con nosotros. Con Ricardo hacíamos muy poco o nada, pero los resultados se daban. La gente no entiende que nos agarró chibolos, ahora los demás entrenadores nos agarran viejos con 33 o 34 años", manifestó en el canal de YouTube 'No te lo pierdas'.

Como se recuerda, el 'Cabezón' llegó a la selección peruana para reemplazar a Ricardo Gareca. A pesar de las expectativas por su llegada al comando técnico, Reynoso no cumplió una buena labor y fue cesado del cargo.

Carlos Zambrano habló sobre una posible vuelta de Ricardo Gareca a la selección peruana

Carlos Zambrano indicó que es difícil responder si Ricardo Gareca volverá a la selección peruana. Explicó que en el fútbol hay diversos factores que los hinchas desconocen. Recalcó que al final, los fanáticos solo se dejan llevar por los resultados.

"Es difícil esa pregunta, creo que le hizo muy bien al fútbol peruano. Al final, el fútbol se maneja distinto por diferentes factores que la gente no sabe. La gente se guía porque nos llevó al Mundial y nada más. También pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se dieron", puntualizó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre volver a la selección peruana?

Ricardo Gareca no descartó volver a la selección peruana. El entrenador argentino indicó que tiene un gran aprecio a nuestro país, además de vivir cosas que lo marcaron en su carrera deportiva.

"Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto, no solamente a mí, sino a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada", expresó Gareca a RPP.