Selección peruana tendría su primera baja para las Eliminatorias: "Problemas de salud"
¡Duro golpe! La selección peruana podría presentar su primera baja para los partidos con Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026. ¿Quién es?
Dentro de pocas semanas se jugará la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol 2026, y la selección peruana cuenta con las mínimas chances de clasificar debido a que se encuentra en la penúltima casilla de la tabla de posiciones. Para disminuir aún más sus probabilidades, ahora la Bicolor recibió la dura noticia de que podría tener su primera baja para los partidos con Uruguay y Paraguay.
PUEDES VER: ¿El reemplazo de Ibáñez? FPF hace firme comunicado en recta final de Eliminatorias: "Gracias..."
El club Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos informó mediante sus redes sociales que Renato Tapia, experimentado mediocampista que jugó en LaLiga de España por muchas temporadas, se perdió el partido de hoy ante Al-Dhafra debido a que presentó problemas de salud. Sin embargo, la institución deportiva no especificó cuál es el malestar que padece el futbolista nacional.
Según indicaron algunos medios del país árabe, el entrenador decidió darle reposo al volante de la selección peruana luego de haber sufrido una leve lesión durante el último entrenamiento del equipo. De momento no se sabe la gravedad del asunto, por lo que el ex Celta de Vigo es duda en la convocatoria que lanzará Óscar Ibáñez para la última fecha doble de las Eliminatorias.Renato Tapia es duda en la selección peruana.
¿Cuándo saldrá la lista de convocados de la selección peruana?
Como sabemos, el director técnico de la Bicolor lanzará su lista de convocados este domingo 24 de agosto con miras a los partidos contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. En la nómina habrán algunas ausencias y otras sorpresas, como por ejemplo el regreso de Yoshimar Yotún y Alex Valera al plantel.
Posible lista de convocados de la selección peruana
Arqueros:
- Pedro Gallese
- Carlos Cáceda
- Diego Enríquez
Defensas
- Carlos Zambrano
- Renzo Garcés
- Oliver Sonne
- Luis Abram
- César Inga
- Luis Advíncula
- Marcos López
Volantes
- Pedro Aquino
- Jesús Pretell
- Alessandro Burlamaqui
- Erick Noriega
- Sergio Peña
- Renato Tapia
- Christofer Gonzáles
- Yoshimar Yotún
- Jairo Concha
- Edison Flores
Delanteros
- Álex Valera
- Joao Grimaldo
- Kevin Quevedo
- Bryan Reyna
- Andy Polo
- Kenji Cabrera
- Luis Ramos.
