Declaró su amor a Universitario y ahora asumió la dirección técnica de Perú: "Un nuevo ciclo"

La selección peruana está prácticamente eliminada del Mundial 2026 debido a que marcha penúltima en las Eliminatorias Conmebol, solo por encima de Chile. Sin embargo, la Bicolor quiere hacer que sus hinchas pasen ese mal trago y por ello recientemente presumió a su nuevo DT con pasado en Universitario de Deportes, al igual que Óscar Ibáñez.

A través de su cuenta oficial de 'X', el combinado patrio anunció el comienzo de una nueva era en la que buscarán cumplir con sus objetivos trazados, aunque eso sí, no se trata del equipo que integran figuras como Paolo Guerrero o Pedro Gallese, sino de la Sub-15 de la categoría femenina. Recordemos que hace poco la FPF hizo cambios generales en esta sección tras la salida de Emily Lima.

"La Bicolor Femenina Sub-15, dirigida por la profe María José Cáceres, inició su preparación con miras al torneo Conmebol Liga Evolución Sub-15", precisó la selección peruana, indicando así que la ex Universitario de Deportes comenzó los trabajos con sus pupilas para los próximos retos del plantel nacional a nivel continental.

María José Cáceres al mando de la selección peruana Sub-15.

María José Cáceres jugó en Universitario

María José Cáceres anunció su retiro del fútbol profesional en el 2021, cuando jugaba para Universitario, y cuando comunicó su crucial decisión le dejó un conmovedor mensaje a los aficionados merengues, confesando que llegó a enamorarse de la institución merengue. Luego de ello, se unió a la selección peruana como asistente técnica.

"Me siento muy orgullosa de mi trayectoria, disfrutando de ser parte de una etapa del crecimiento del fútbol femenino en Perú. Mis últimos 4 años en Universitario de Deportes han sido increíbles y me voy con la tranquilidad y certeza de haberlo dado todo en cada segundo que he vestido esta camiseta. Y, a ustedes hinchas de Universitario, gracias por el apoyo inmenso que siempre nos hacen llegar de mil formar, dejaron una huella enorme en mi corazón, los llevo siempre y en mí tienen a una hincha más", indicó.