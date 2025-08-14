Campeón con Sporting Cristal criticó fuerte a Paolo Guerrero: "Me parece irresponsable"

Alianza Lima arrancó los octavos de final de la Copa Sudamericana con ventaja debido a que derrotó 2-0 a la Universidad Católica en Matute. Sin embargo, no todo fue alegría para los blanquiazules porque tuvieron que presenciar la lesión de uno de sus futbolistas insignia: Paolo Guerrero. En esa línea, un campeón con Sporting Cristal criticó fuerte al delantero nacional y generó diversas reacciones.

Como muchos vieron, en el primer tiempo del duelo ante los ecuatorianos el 'Depredador' se retiró por unas molestias físicas, lo que obligó a Néstor Gorosito utilizar una de sus modificaciones, y en su lugar ingresó Hernán Barcos. Por ello, cuestionando que el atacante de la selección peruana no se encontraba totalmente recuperado y aún así saltó al terreno de juego, Diego Penny dejó un fuerte comentario.

"A veces, a los jugadores grandes como Paolo es bien difícil que el médico los maneje. Uno mismo sabe si puede jugar o no. En este caso, siento que Paolo ha llegado al límite. Jugar con una venda no es cómodo. Me parece irresponsable hasta cierto punto, porque estás poniendo en riesgo tu salud y el rendimiento del equipo", precisó el exfutbolista en el programa DENGANCHE.

De inmediato, su compañero de panel, Michael Succar, agregó que resalta las ganas que tiene Paolo Guerrero por querer siempre estar en el once inicial y apoyar a Alianza Lima, pero también debe saber cuándo parar y darle una oportunidad a los demás. "Parte del fútbol es aceptar que a veces no se puede porque tienes que recuperarte del todo de una lesión", señaló el periodista deportivo.

¿Paolo Guerrero jugará ante Universidad Católica en Quito?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad Católica se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador. De momento, no se ha confirmado oficialmente la ausencia de Paolo Guerrero; sin embargo, es evidente que estará fuera del campo por unas semanas y por ello podemos indicar que el 'Depredador' se perderá el compromiso de la Copa Sudamericana.