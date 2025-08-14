Reimond Manco se rindió ante atacante que llegó a Alianza Lima: "Muy pocos lo tenían..."

Universidad Católica de Ecuador tiene la obligación de remontar el marcador obtenido en Matute tras caer 2-0 ante Alianza Lima en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Para ello, el 'Camaratta' contará con todo el apoyo de su hinchada en el duelo de vuelta a disputarse el próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Reimond Manco se deshizo en elogios ante atacante que llegó a Alianza Lima

El equipo de Néstor Gorosito consiguió llevarse el triunfo en la segunda mitad del encuentro luego del ingreso del delantero argentino Alan Cantero. El ex Godoy Cruz se lució con dos tantos frente al 'Trencito Azul' y en el post partido, recibió los elogios de Reimond Manco.

Durante la transmisión del programa de YouTube 'Desmarcados', Manco afirmó que el atacante de 27 años sorprendió totalmente con su rendimiento en este compromiso. Incluso, recordó cómo se dio su llegada a La Victoria para esta temporada.

Alan Cantero fue el héroe en la victoria de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador en Matute

"A (Alan) Cantero muy pocos lo tenían en el radar, así que han tenido que ir a verlo bastante, porque viene de Barracas y no de clubes más visibles como Independiente, por ejemplo", sostuvo el exjotita.

En tal sentido, Reimond Manco destacó la labor que tuvo el área deportiva del cuadro blanquiazul, quienes concretaron su fichaje, procedente de Argentina. "Muy buen trabajo del área de scouting", sentenció.

Alan Cantero y su presente en Alianza Lima esta temporada

Pese a no ser titular indiscutible en Alianza Lima esta temporada debido a algunas lesiones, Alan Cantero se ha convertido en un elemento importante para el DT Néstor Gorosito a nivel local e internacional. Sus números dan cuenta que en la actualidad registra 19 partidos oficiales con los íntimos, asimismo 3 anotaciones y 3 asistencias de gol.