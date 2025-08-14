- Hoy:
Reportero de A Presión hace insólita confesión tras llegar a Matute: "Piensan que soy ecuatoriano"
El joven comunicador estuvo a las afueras de Matute para recoger las reacciones de los hinchas previo al partido ante Universidad Católica.
Alianza Lima comenzó con el pie derecho la llave ante Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, tras el triunfo del cuadro de La Victoria, un hecho anecdótico generó una avalancha de comentarios hasta convertirse en viral. ¿Qué pasó? Un reportero del canal A Presión aseguró que lo confundieron de nacionalidad en los exteriores del estadio: "Piensan que soy ecuatoriano".
Reportero hace insólita confesión en Matute
Sucede que el locutor Abraham Flores realizó un despacho para el programa A Presión con Mr. Peet, conducido por el periodista Peter Arévalo Gonzáles, desde las afueras del estadio Alejandro Villanueva, recinto que albergó el primer encuentro entre ambos equipos.
"La gente cree que soy de la prensa ecuatoriana", comenzó diciendo Flores ante la cámara. De inmediato, Peter Arévalo se mostró sorprendido y, fiel a su estilo, le lanzó una advertencia: "Perdón, Abraham. No me vengas con esa hueva** sobre 'de qué país soy' (una tendencia en TikTok), porque te vas".
Ante el fuerte llamado de atención del presentador, Abraham Flores explicó la situación para evitar malentendidos. "Peter, te juro por lo más sagrado que tengo, que acá pasan detrás mío y me dicen: 'Sí, estoy en un canal ecuatoriano, seguramente'. Yo les digo: '¿Qué pasa, señor? Soy peruano'".
