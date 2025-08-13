- Hoy:
Pamela López arremete contra Cueva y le responde tras negar intento por contactarla: "Respeta tu relación"
El popular jugador fue acusado por su expareja de querer contactar con ella por medio de llamadas y mensajes dirigidos a Paul Michael.
En un nuevo episodio entre Pamela López y Christian Cueva, ella hizo público que el jugador intentó contactarla por medio de un número alternativo y además, llamó a su actual pareja, el cantante Paul Michael, presuntamente en estado de ebriedad. La denuncia se viralizó tras una emisión del programa 'Amor y fuego'. Sin embargo, 'Aladino' ha negado rotundamente los hechos.
En las últimas horas, la influencer hizo una fuerte acusación, asegurando que el exfutbolista le habría enviado reiterados mensajes y llamadas a su pareja, a través de un número asociado a un amigo suyo. Frente a ello, la respuesta de Cueva no se hizo esperar, y advirtió sobre consecuencias legales.
Respuesta de Christian Cueva
En reacción a las acusaciones, Christian Cueva se pronunció a través de sus redes sociales: "Niego tajantemente las afirmaciones de la señora Pamela López en el programa de 'Amor y fuego'. Tomaré las acciones legales respectivas."
De esta manera, el futbolista no solo rechazó las acusaciones, sino que también dejó claro su intención de responder por la vía judicial, apuntando a difamación o afectación a su reputación.
¿Qué dijo Pamela López?
La animadora aseguró que el número que contactó con Paul, pertenecía a un amigo muy cercano al jugador, identificado como "Mariño", quien actualmente viviría con él en Ecuador. Ella reveló que esta persona fue un viejo conocido de ambos y que además, sería el vínculo con el que el futbolista conoció a la cantante Pamela Franco.
En la conversación expuesta por Pamela López, se logra ver las insistentes llamadas y mensajes que llegaron al número de Paul Michael por medio de WhatsApp. Ante ello, la aún esposa del futbolista se mostró preocupada por la situación.
