Christian Cueva y Pamela López continúan dando de qué hablar. En esta ocasión, el experimentado futbolista y la empresaria protagonizan una nueva polémica relacionada con el monto de la pensión de alimentos que solicita la trujillana para sus tres hijos en común. Ante esta situación, Rodrigo González 'Peluchín' reveló en vivo y en directo el sueldo mensual del volante peruano en Emelec, equipo que milita en el fútbol ecuatoriano.

Todo comenzó cuando Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, declaró en el programa Amor y Fuego, fiel a su estilo, que están exigiendo más de 60 mil soles mensuales de pensión al jugador. "A algunos les parecerá mucho y a otros poco. Esta cifra incluye todo (alimentación, vestimenta, educación, salud y otras actividades)", precisó la representante legal de la aún esposa de Cueva Bravo.

¿Cuánto gana Christian Cueva al mes en Emelec?

De inmediato, la cifra sorprendió a los conductores del programa de espectáculos. De hecho, Gigi Mitre no se quedó de brazos cruzados y señaló que, al cambio en dólares americanos, el monto equivale aproximadamente a 17 mil dólares. Segundos después, su compañero 'Peluchín' reveló la remuneración que percibe Cueva: "Su sueldo (de Christian Cueva) es de 25 mil dólares y le tiene que dar 17 mil dólares a sus hijos, más de la mitad".

Además de darle la razón al conductor, Sasieta precisó que, por ley, se le solicitó a Cueva que, de forma provisional, transfiera 12 mil soles mensuales a López como pensión de alimentos. Sin embargo, la propia jurista enfatizó que el mediocampista no está cumpliendo con dicho monto. "Ella siempre se dedicó a su casa y no tiene educación superior, tampoco ningún arte (…) Ella no tiene un sueldo fijo. Lo que ella gana los fines de semana (empresaria y animadora de eventos) no es siempre", agregó.