La sorprendente cifra que pagó Melgar por Jhamir D’Arrigo, mientras Alianza invirtió medio millón

Los hinchas de Alianza Lima se preguntan si Jhamir D'Arrigo se fue del club a costo gratis o hubo alguna cifra que FBC Melgar pagó por los servicios del delantero. En esta nota te contamos cuánto desembolsó el cuadro arequipeño al equipo blanquiazul por el jugador de 25 años.

Alianza Lima ya no contará con D’Arrigo para disputar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana de 2025, ya que logró vender al delantero a Melgar por una cifra menor a la que en algún momento pagaron por él.

Según informó Kevin Pacheco, periodista de Radio Programas del Perú (RPP), la salida de Jhamir D’Arrigo no se dio gratis y Melgar pagó un monto menor al medio millón. Estamos hablando de 150 mil dólares en comparación con los 500 mil que alguna vez costó.

Melgar pagó menos de lo que Alianza Lima invirtió por Jhamir D’Arrigo.

"El contrato es hasta el 2028. Melgar pagó 150 mil dólares por la transferencia en su totalidad del jugador, casi la tercera parte de lo que le costó a la gestión anterior de Alianza Lima su llegada. Estará disponible para el duelo de la fecha 6 ante Ayacucho", se puede leer en X (anteriormente Twitter).

Esta información también revela otros detalles del contrato que firmó Jhamir D’Arrigo con FBC Melgar. Según Pacheco, el exdelantero de Alianza Lima estará en el cuadro arequipeño hasta 2028 y su primer partido vistiendo los colores rojo y negro podría ser cuando se enfrenten a Ayacucho FC por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Jhamir D’Arrigo regresa a Melgar tras dejar Alianza Lima

En el año 2023, el buen nivel de Jhamir D'Arrigo en Melgar le sirvió para que Alianza Lima se interesara en él y lo fichara. Lamentablemente, su rendimiento no convenció a los hinchas y se buscó su salida para el Torneo Clausura.

Es por eso que Melgar vio la oportunidad de retornar a uno de sus buenos jugadores que pasaron por su camiseta y lo fichó para afrontar el segundo campeonato del 2025. En su pasada temporada, D'Arrigo disputó 36 partidos, anotó 2 goles y dio 4 asistencias.