Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto | Predicciones de Josie Diez Canseco
Con el horóscopo diario de Josie Diez Canseco, descubre los cambios que podrían llegar a tu vida y cómo aprovechar cada oportunidad.
Empieza la semana con el horóscopo de Josie Diez Canseco. ¿Te esperan encuentros inesperados o desafíos que pondrán a prueba tu paciencia? ¿Cuál será el número de la suerte para tu signo zodiacal? Descúbrelo este lunes 11 de agosto con las predicciones de la reconocida astróloga.
Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy te llamará alguien que viene de lejos y quiere volver a tu vida. Aparecerá una fuerte competencia que amenazará tus planes, ten calma, en tu entorno encontrarás ayuda.
- Número de suerte, 1.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No habrá ninguna novedad a nivel sentimental, tu vida afectiva se mantendrá estable. Contarás con una gran concentración y sabiduría para resolver tus asuntos laborales.
- Número de suerte, 22.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te sentirás presionada por asuntos pendientes, tu vida sentimental se verá afectada. Empieza la etapa de cosechar lo sembrado, hoy tendrás muestras claras de tu esfuerzo.
- Número de suerte, 13.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: A pesar de que sentimentalmente no te ha ido bien en el pasado volverás a confiar. Hoy no pararás hasta concluir satisfactoriamente trabajos de último momento.
- Número de suerte, 17.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy más que nunca sentirás que tu vida afectiva no podrá superar la crisis que atraviesa. Laboralmente tratarás de controlar todo lo que suceda a tu alrededor.
- Número de suerte, 6.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estás en un gran momento sentimental pero tu tendencia a criticar podría traerte problemas. La comunicación con tu entorno laboral mejorará y también tu trabajo.
- Número de suerte, 9.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Un amor del pasado vuelve a tu vida, pero esta vez habrá más madurez y comprensión. Hoy empezarán los cambios favorables por los que tanto tiempo has esperado.
- Número de suerte, 2.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás especialmente encantador, impactarás a donde vayas. Mejorará tu capacidad para relacionarte con los demás, con lo que llegarán nuevos proyectos.
- Número de suerte, 15.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Necesitas terminar con los recuerdos del pasado para poder vivir nuevas experiencias. Tus iniciativas te harán sobresalir, sin proponérselo asumirás el liderazgo en tu trabajo.
- Número de suerte, 10.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Las circunstancias te obligarán a enfrentar la conversación que haz estado evitando. Hoy dejarás de lado compromisos personales para dedicarte a tu trabajo.
- Número de suerte, 4.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Después de la tormenta vuelve la calma, tu vida amorosa vuelve a darte felicidad. Con inteligencia y tacto podrás resolver los problemas laborales que se presenten.
- Número de suerte, 20.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Los planes del ser amado te causan inquietud, analiza tus sentimientos con calma. Estarás lleno de ideas y de entusiasmo, pero también propenso a impacientarse.
- Número de suerte, 12.
