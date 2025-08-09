¿Mariano Rivera llegó a conversar con Devin Williams? | El veterano confesó sus deseos de reunirse con el cerrador de los Yankees

Mariano Rivera participó de una nueva edición del Juego de Veteranos organizados por los New York Yankees, con el objetivo de acercarse al cerrador Devin Williams para compartir experiencias y consejos. Sin embargo, el veterano no logró acercarse directamente con el relevista, ya que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles.

¿Mariano Rivera llegó a conversar con Devin Williams?

Mariano Rivera, quien se le atribuye como el mejor cerrador en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), confesó que tenía planeado conversar con el actual cerrador de los Yankees, Devin Williams, para abordar los desafíos que enfrenta en temporada 2025, desde una perspectiva personal. "Quiero hablar con él, compartir lo que aprendí en mi carrera", comentó el panameño.

Ante ello, el estadounidense respondió que sería un honor aprender de alguien con experiencia y que está dispuesto a recibir consejos que le ayuden a mejorar su liderazgo con el equipo. Si bien se esperaba un gran momento entre el capacitado y el aprendiz, no se logró a concretar.

"No puedes hacer nada al respecto. Lo hecho, hecho está. Sigue adelante y ten confianza. Tienes que tener confianza en ti mismo. Si no tienes confianza en ti mismo, ¿por qué practicas este deporte?", declaró el 13 veces All-Star, pese a no serlo oficialmente con el jugador. Rivera se rompió el tendón de Aquiles y será operado la próxima semana.

Logros de Mariano Rivera en la MLB

Marino Rivera representa el significado de fidelidad porque desde que llegó a la MLB, solo lució la camiseta de un equipo: jugó en los Yankees en sus 19 temporadas. Durante su estadía, consiguió disputar cinco Series Mundiales, 13 Juegos de las Estrellas y obtuvo el Premio al Relevista del Año, así como la medalla Presidencia de la Libertad. Estos logros le permitió a ser exaltado en el Salón de la Fama del Béisbol.