Orgullo latino en la MLB | El venezolano José Altuve logró superar su marca personal ante los Yankees

En el tercer juego entre los Astros de Houston y los New York Yankees, José Altuve logró superar su marca personal. El venezolano conectó el jonrón número 250 de su carrera, cifra que lo posiciona como el onceavo segunda base en alcanzar este registro en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Jose Altuve, nacido en Maracay, debutó en la MLB en 2011 con los Astros, única franquicia a la que ha pertenecido. Su dominio con el bate y su destreza en el campo le ha permitido consolidarse como titular en la alineación del entrenador Joe Espada, siendo una de las figuras latinas más destacadas a seguir en la liga.

Los Astros dominaron el campo desde el primer minuto ante los Yankees en el estadio de Nueva York, imponiéndose con un triunfo reconfortante por 7-1 en el marcador. Esta victoria representó una hazaña personal para el venezolano, al conectar un jonrón histórico en la primera entrada.

Pese a los abucheos de fondo en campo visitante, la segunda base cumplió su objetivo al pararse en el plato de bateo y mandar una recta por encima del muro del jardín izquierdo para llegar a su cuadrangular número 250. Asimismo, el nueve veces All-Star sumó su 19 jonrones contra los Yankees y su noveno en el Yankee Stadium.

Récord de José Altuve en la MLB

José Altuve consiguió ser convocado en nueve ocasionas para representar a la Liga Americana en el All-Star, y ganó dos títulos de la Serie Mundial. En 2015, recibió un Guante de Oro por su éxito en la temporada con tres títulos al bateo, y dos años después, fue nombrado el MVP de su división.