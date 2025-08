Cameron Young acaba de conseguir su primer título en el PGA Tour Golf en el Wyndham Championship, aunque un detalle particular en su vestimenta ha despertado la intriga en los seguidores. El golfista ha lucido en diversas competiciones el logo de la MLB, lejos de tratarse de un patrocinio, se basa a un homenaje personal: un recuerdo a su infancia y el vínculo familiar con el béisbol.

¿Por qué Cameron Young luce el logo de la MLB en los torneos de golf?

Cameron Young confesó, anteriormente, su pasado que lo une con las Grandes Ligas de Béisbol, el cual ha significado uno de los momentos valiosos que tuvo en su carrera. Todo sucedió cuando los padres del estadounidense conocieron a Rob Manfred, comisionado del deporte del bateo.

La leyenda de la MLB le hizo una inusual petición, marcando discretamente la vinculación del golf con el béisbol. "Cuando me convertí en profesional, nos invitaron a cenar, y después Rob se acercó y me preguntó: "¿Te pondrías el parche de la MLB?", declaró el campeón en el podcast No Laying Up en 2023.

Esta acción demostraría una asociación inusual, pero no sería el único. Eric Cole, Bendon Todd, Chez Reavie, Adam Long y Jhonathan Vegas se les vio utilizando el logo de la institución en diversas ocasiones. Cabe resaltar que este lazo entre las dos disciplinadas comenzó con Dave Parker, quien hoy descansa, al negociar un acuerdo con Shawn Stefanoi 2013.

Participación de Cameron Young en la PGA Tour

Cameron Young debutó en el golf profesional en 2022, y cuatro años después consiguió lo que muchos esperaban: consagrase campeón del Wyndham Championship 2025. Este triunfo ante Mac Meissner por una ventaja de seis golpes, le permitió obtener su primer título en la temporada regular PGA Tour.