¿Volverá Sasha Banks a la WWE? La luchadora genera rumores tras comentar una publicación de su compañera Bayley
Sasha Banks y Bayley fueron de las duplas favoritas que conquistaron por primera vez el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE con un reinado histórico.
Mercede Moné, antes conocida como Sasha Banks, generó rumores sobre un posible regreso a la World Wrestling Entertainment (WWE) después de tres años del retiro. La luchadora profesional reaccionó a una publicación de su excompañera Bayley, que celebraba una década de combate juntas en NXT TakeOver, y comentó que espera que en algún momento puedan volver a compartir el ring. Sin embargo, la situación tomaría un tiempo, ya que Moné se encuentra en la compañía de AEW siendo campeona de hasta nueve títulos.
¿Volverá Sasha Banks a la WWE?
Bayley, cuyo nombre real es Pamela Rose Martínez, recordó los 10 años de trayectoria que consolidó en la WWE desde que debutó con su relacionada mejor amiga, Sasha Banks. Con diversas imágenes donde se observa a ambas luchadores compartiendo momentos agradables, la excampeona de título femenino expresó palabras de agradecimiento. "Eres la mejor del mundo. Cambiaste mi vida. Y nosotras cambiamos el mundo", se lee en el post de Instagram.
Cabe destacar que ambas conformaron la dupla femenina de The Boss´n Hug Connection, logrando marca un hito en la compañía de entretenimiento al alcanzar el primer Campeonato de Parejas Femeninas en 2019. Desde la fecha, las luchadoras se han mostrado juntas, apoyándose cuando tenían enfrentamientos individuales hasta competir como rivales por el cinturón de Campeona Femenina de Smackdown.
En respuesta, Banks insinuó la idea de recrear una pelea juntas. "¡Rezo para que algún día podamos hacerlo, una vez más!", respondió. Aunque, esta idea tomaría un periodo prolongado porque la estrella forma parte de la compañía rival AEW, donde ostenta nueve reinados, siendo este domingo 24 de agosto el último que consiguió por el TBS de Escocesa de Discovery Wrestling.
La última pelea de Sasha Banks en la WWE
Sasha Banks peleó por última vez en la WWE en mayo del 2022 en el programa de SmackDown al enfrentarse a Shayna Baszler en un combate individual. En dicha ocasión, la 'Jefa' perdió porque su oponente recibió ayuda de Natalya. Posterior, en Monday Night Raw puso fin con el vínculo de la compañía, luego que abandaron el show por supuestos desacuerdos creativos.
