WWE | ¿Por qué esta estrella no apareció en RAW para defender su título?

Previo a la emisión del programa de RAW de este lunes 11 de agosto en el Intuit Dome de Inglewood, California, la World Wrestling Entertainment (WWE) anunció que Naomi no participará de la pelea en defensa del título del Campeonato Mundial Femenino contra IYO SKY porque no está médicamente autorizada para competir.

¿Por qué Naomi se ausentó en RAW?

Naomi retuvo su título mundial en la contienda estelar de la segunda fecha de SummerSlam al enfrentarse a Rhea Ripley y IYO SKY. La campeona logró superar las caídas y los golpes ante sus rivales, que le llevó a ganar el conteo de tres y continuar con su reinado obtenido gracias al canje del maletín de Money in the Banck.

Comunicado de la WWE |Imagen: Redes WWE

Por lo alto, se anunciaba que se volvería a disputar el cinturón, pero esta vez solamente ante la asiática, el cual iba a encabezar el episodio del lunes para RAW. Sin embargo, tuvo que ser cancelada porque reveló que la campeona no está médicamente autorizada sin detallar el motivo de la lesión ni el tiempo que estará de baja.

¿Cuál el reinado de Naomi en la WWE?

Naomi posee tres reinados en la WWE como campeona. La luchadora obtuvo el título al derrotar a IYO SKY y Rhea Ripley en el evento de Evolution festejado el 13 de julio de 2025, siendo la luchadora número 31 en tener el cinturón. Cabe desatacar que Becky Lynch fue la primera en conseguir el título en 2016.