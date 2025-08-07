¿Brock Lesnar aparecerá en SmackDown? John Cena hizo una fuerte confesión tras su aparición en SummerSlam

La World Wrestling Entertainment (WWE) ha demostrado en lo largo de sus episodios que todo es posible y no sería descabellado que leyendas regresen a la programación. El caso más reciente fue Brock Lesnar, quien pese a los rumores sobre una supuesta exclusión interna, sorprendió al público con su aparición en SummerSlam 2025. Tras su sorpresivo ataque a John Cena, crece la incertidumbre sobre si hará acto de presencia este viernes 8 de agosto en SmackDown. Ante ello, el 'Goat' ofreció una contundente confesión sobre lo que depara el futuro para ambos.

John Cena hizo una fuerte confesión tras la aparición de Brock Lesnar en SummerSlam

SummerSlam 2025 dejó en claro que el desenlace de las historias pueden cambiar en cualquier momento para intensificar las emociones entre los asistentes y luchadores. Al concluir el combate estelar de la segunda noche, cuando John Cena intentaba retirarse tras perder el título de Campeón Indiscutible frente a Cody Rhodes, sin esperarlo, irrumpió en escena Brock Lesnar.

'La Bestia Encarnada' se presentó y subió al cuadrilátero para atacar al 'Goat' mediante una serie de golpes para finalizar con el incónico F5. El inesperado giro alteró el panorama de la WWE, luego que Daniel Cornier, exluchador en la UFC, confesó que su compañero estaba en una lista negra de la compañía por un tiempo prologando tras la presunta vinculación en la demanda interpuesta por la extrabajadora Janel Grant por tráfico sexual.

Recientemente, John Cena fue consultado por la escena vivida con su colega en la velada del domingo 3 de agosto. Con una respuesta enigmática y relajada, el veterano respondió: "Así que solo intentan hacer el espectáculo más emocionante para los fans, hombre. Me quedan una docena. Ellos los reparten, yo los toco". Asimismo, Triple H reveló que están contentos de contar con Lesnar.

Brocks Lesnar apareció en SummerSlam | Imagen: Redes WWE

Si bien, no está confirmado que el creador del F5 aparezca en el espectáculo de SmackDown este viernes 8 de agosto en Canadá, el jefe de contenido mencionó que Brock está de vuelta y posiblemente tenga protagonismo en la gira de despedida de Cena, quien se le señala de incluirlo en la lista de oponentes deseados. "Le llamamos y le dijimos: 'Es hora de volver a casa'. Y le gustó la idea. Y aquí estamos. Un momento enorme para nuestros fans, algo que muchos pensaban que nunca volverían a ver", concluyó Paul Levesque en una entrevista en ESPN.

¿Cuándo se enfrentaron John Cena y Brock Lesnar en la WWE?

John Cena y Brock Lesnar se enfrentaron por primera vez en septiembre del 2002, en un episodio de SmackDown. Desde la fecha se encontraron en varias ocasiones en el cuadrilátero de la WWE, aunque son cuatro las más recordadas y de carácter oficial. En el historial, el ex UFC se impone por 3 victorias ante el Goat.