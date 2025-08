Seth Rollins y las razones que lo harían regresar en WWE SummerSlam 2025

A horas del comienzo de SummerSlam 2025, un luchador podría cambiar el desenlace de la historia de la World Wrestling Entertainment (WWE). Para sorpresa de la afición, exista la posibilidad que Seth Rollins aparezca en el cuadrilátero del estadio MetLife en Nueva Jersey. ¿Cuál sería el motivo? Canjear el maletín por el Campeonato Mundial y cumplir con la promesa de evitar que CM Punk salga campeón.

¿Seth Rollins podría regresar en WWE SummerSlam 2025?

SummerSlam se alista para dar comienzo a su doble jornada - sábado 2 de agosto y domingo 3 agosto - en Nueva Jersey, Estados Unidos, el cual tendrá una cartelera impactante de luchas por los títulos de las categorías en parejas e individual. Sin embargo, el más llamativo para los seguidores son los combates por el Campeonato Indiscutible de la WWE y el Campeonato Mundial de Peso Pesado.

No sería controversial que durante el evento se viva momentos que no estaban escritos en el guion para jugar con la emoción de los participantes. Un caso particular sería Seth Rolling, quien probablemente aparezca este fin de semana en la noche estelar para reclamar un premio que según él, le pertenece por derecho.

Después de varias semanas desaparecido por una lesión, la presencia del 'Revolucionario' sería épica, ya que tendrá la oportunidad de consagrarse monarca. Como bien se sabe, el luchador es poseedor del maletín de Money in the Bank, el cual permite canjear en cualquier momento y lugar los cinturones antes, durante y después de la contienda titular.

Además, cumpliría con su promesa de evitar que CM Punk nunca vuelva a ser campeón, en caso venza a Günther este sábado 2 de agosto. Aunque también pueda aparecer al día siguiente, por el máximo premio del Campeonato Indiscutible de la WWE para amargar la noche de Cody Rhodes y John Cena, quienes son los protagonistas de la noche.

¿Hay impedimento que Seth Rolling aparezca en SummerSlam?

Sí. Seth Rollins se encuentra en una etapa de recuperación luego de sufrir molestias en la rodilla durante el enfrentamiento contra LA Knight, que terminó derrotado. Asimismo, confesó que tendría una revisión en dos semanas para determinar el diagnóstico oficial, siendo que esta última semana se cumple con lo estimado.