Ángel Reese superó la lesión de espalda que la mantuvo fuera casi la mitad de los juegos de la temporada en la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA). La All-Star reapareció en la jornada del martes 19 de agosto contra las Seattle Storm, y aunque fue la jugadora más destacada del partido, las Chicago Sky cayeron por 94-88, limitando toda posibilidad de clasificar a los playoffs.

¿Chicago Sky podrá clasificar a los playoffs de la WNBA?

Las Sky atraviesan un momento complicado al acumular cinco derrotas consecutivas contra las Dream, Fever, Sun, Valkyries y recientemente, las Storm. La sorpresa de la noche fue el regreso de Ángel Reese en el plantel titular. Si bien en los primeros minutos le costó adaptarse tras estar fuera en siete duelos del conjunto de Chicago, logró una actuación sólida con 19 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, aportando en la creación colectiva.

A falta de 10 encuentros, el equipo dirigido por Tyler Marsh quedó prácticamente sin opciones de avanzar a la siguiente fase, dado que solamente los mejores ocho clasificados acceden a los playoffs de la WNBA sin distinción de conferencia. Actualmente, la escuadra de Reese ocupa la duodécima posición con un registro de .235 con 8 victorias y 26 pérdidas, muy por debajo del último puesto de la tabla, que mantiene un porcentaje de .500 (Storm).

¿Cuándo regresó Angel Reese a la WNBA?

Ángel Reese tuvo su última aparición en el triunfo del equipo Collier ante el team Clark en el Juego de las Estrellas el pasado domingo 13 julio en Arizona. Desde la fecha, la ala-pivot se mantuvo al margen por precaución debido a una dolencia en la espalda y la posible sanción al acumular su octava técnica.

Después de siete juegos, recibió el visto bueno para reincorporarse a los entrenamientos. Sin complicaciones, la Barbie consiguió completar con éxito la práctica de tiro, lo que habilitó su participación en el enfrentamiento contra las Storms el martes 19 de agosto. Se espera que la All Star permanezca en la recta final de la competencia, perfeccionando técnicas y manteniendo la expectativa entre los aficionados.