Angel Reesse explotó tras la pelea entre tres jugadoras en el juego de Connecticut Sun y Chicago Sky por la WNBA
Chicago Sky se posiciona en la penúltima posición de la Conferencia Este con 8 juegos ganados y 24 derrotas, con un promedio acumulado de .250.
Chicago Sky encadenó su tercera derrota consecutiva al caer 62-71 ante las Connecticut Sun en el campeonato organizado por la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA). Sin embargo, el hecho transcendental no fue el resultado obtenido, sino las consecuencias de un encuentro físico entre tres jugadores que derivó en agresión. Angel Reese, aún fuera por lesión, reaccionó en redes sociales mostrando su compañera de equipo, Ariel Atkins, por su actuación.
¿Qué escribió Angel Reese tras el duelo entre Sun vs. Sky?
Este miércoles 13 de agosto, se llevó a cabo la jornada de la temporada regular entre Sun y Sky. Durante el juego, tres jugadoras terminaron expulsadas del partido al protagonizar una escena en contra de la moralidad: Rebeca Allen, Ariel Atkins y Bria Hartley. Lo que aparentaba una jugada inofensiva terminó en ataques físicos cuadno Hartley y Alle se enredaron buscando el rebote, a lo que Atlkins intervino de impacto.
Este hecho desató que los árbitros, entrenadores y personal de seguridad ingresen al campao para separar a las involucradas. Por lo tanto, el encuentro terminó para las dos basquetbolistas a mitad del segundo cuarto. Esta decisión no pasó por desaperciba para Angel Reese, quien inmediatamente escribió su parecer en su cuenta de X. "ARIEL, UNO DE VERDAD. HA SIDO", se lee en la publicación.
¿Por qué Angel Reese no juega en la WNBA?
Angel Reese es una pieza clave para el equipo de las Sky, sin emparbo tuvo que ser descartada de los juegos por una posible lesión en la espalda y para evitar su suspensión automática en caso consiga su octava falta técnica. Pese a no ser incluida en las alineaciones, la delantera sigue de cerca a su equipo, apoyando a sus compañeras, así como las prácticas,
