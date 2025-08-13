¿Bill Chisholm será el nuevo dueño de los Boston Celtics? | Esto es lo que se sabe de la venta aprobada por la NBA

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) autorizó la propuesta de venta de los Boston Celtics al grupo inversor liderado por el magnate Bill Chisholm presentada en marzo del presente año. Este acuerdo establece una cifra millonaria histórica con un valor de $ 6 100 millones, superada solamente por los Ángeles Lakers.

¿Bill Chisholm será el nuevo dueño de los Boston Celtics?

Hace casi 5 meses, se dio a conocer que Chisholm realizó una jugosa oferta para adquirir los valores de los Celtics, quienes se rumoreaba que estaban atravesando un momento complicado con una deuda de salarios y penalidades fiscales que podría ascender a los 500 millones de dólares. Esto generó diversos comentarios sobre el futuro que le esperaría al más campeón de la liga.

La NBA como entidad organizadora es la encargada de aprobar cualquier decisión en torno a las 30 franquicias repartidas entre Estados Unidos y Canadá. Por lo que después de un largo proceso de revisión y negociaciones, la junta de Gobernadores de la liga votó y aprobó la transacción por unanimidad: "Se espera que la transacción se concrete en breve", se lee en el comunicado presentado.

Los Celtics tendrán un nuevo dueño | Imagen: Redes Brett Siegel

Chisholm compró el equipo por un valor de 6 100 millones de dólares, que se proyectaba como la más alta en la historia, aunque a mediados del 2025, los Laker tuvieron una venta por $10 000 millones. Asimismo, el nuevo grupo propietario estaría conformado por los empresarios de Boston Rob Hale.

En un inicio se mencionaba que el magnate de empresas de software tomaría las riendas en la temporada 2027-2028, por el hecho de que Wycliffe Grousbecks siga a cargo de las funciones de director ejecutivo y gobernador. Según la agencia AFP, el acuerdo quedó nulo dado que Chisholm asumirá el cargo de SEO porque el exjefe no tiene la participación del 15% que exige la entidad.

¿Cuándo jugarán los Celtics en la temporada 2025-26 de la NBA?

La NBA adelantó el calendario de las jornadas que se disputarán en los días festivos, como la semana de inauguración, Navidad y el día de Martin Luther King. En este contexto, los Celtics se preparaban con nuevos refuerzos entre veteranos y juveniles con el objetivo de conquistar su 19° anillo. Para ello, tendrán que iniciar correctamente el debut en la semana de inauguración frente a los Knicks el 24 de octubre.