Orgullo latino en la NBA | México y Puerto Rico serán sedes de los juegos del calendario 2025-2026

La Asociación Nacional de Básquet (NBA) es una de las competencias que han seguido el modelo de giras internacionales para expandir su alcance y fortalecer la conexión con sus aficionados. La temporada 2025-2026 no será excepción porque llevará dos emocionantes juegos a México y Puerto Rico, reafirmando la creciente influencia del baloncesto en Latinoamérica.

¿Quiénes se enfrentarán en Puerto Rico por el juego de la NBA?

La NBA ha mantenido un compromiso creciente con la isla desde 1972, cuando se disputó por primera vez un partido al aire libre en la capital San Juan. Desde la fecha, han jugado en siete ocasiones: 4 de pretemporada, 2 de exhibición y 1 oficial en la temporada regular, siendo este último un evento histórico para los puertorriqueños. Aquel duelo celebrado en 2019, se enfrentaron Orlando Magic ante los Miami Heat.

La NBA se jugará en Puerto Rico por un amistoso. |Imagen: Redes NBA Latam

Este martes 12 de agosto, la NBA anunció que volverá a Puerto Rico por séptima vez para la pretemporada de los Orlando Magic. La franquicia se enfrentará a Miami Heat el 4 de octubre previo al calendario oficial en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan. "Tenemos una fantástica base de fans puertorriqueños en Florida Central y estamos encantados de formar parte de esta oportunidad", expresó el directo general de los Magic, Ryan DeVos.

¿Qué juego de la NBA se realizará en México?

Por decimoquinta oportunidad, México se encargará de ser sede de una jornada regular de temporada de la NBA, siendo la más reciente el año pasado. La primera ocasión sucedió en la campaña 1997 entre los Houston Rockets y Mavericks. Ahora, la liga programó un duelo ente los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons en la Ciudad de México el 1 de noviembre.

"Esperamos darles la bienvenida nuevamente a México y celebrar una vez más el Día de Muertos con los apasionados fans de la NBA en México y en toda Latinoamérica", comentó el Vicepresidente Seniro y Responsable de Operaciones de NBA Latinoamérica, Raúl Zarraga.

Cabe resaltar que ambos se medirán por segunda vez en territorio mexicano, mientras que para los Mavericks será el tercer partido. El equipo de la Florida fue el primero en estrenarse en México contra los Houston Rockets en 1997, en la que terminaron perdiendo por un margen estrecho de 108-106.