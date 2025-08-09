- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
Sin Lebron James, Estados Unidos confirma a sus estrellas para la Copa América de Baloncesto 2025
Estados Unidos conforma el grupo A de la Americup 2025, y se enfrentará contra Brasil, Uruguay y Bahamas en la primera ronda.
A pocos días del comienzo de la Copa América de Baloncesto, también conocida como Americup 2025, las selecciones participantes han oficializado a los jugadores que representarán en el certamen internacional. Para sorpresa de muchos, Estados Unidos confirmó a su lista de 12 convocados, donde LeBron James como otras figuras de la Asociación Nacional de Básquet (NBA) no participarán. No obstante, los elegidos presentan una trayectoria sólida en competencias globales.
PUEDES VER: Los Boston Celtics hacen otro intercambio y adquieren a jugador de raíces ecuatorianas en la NBA
¿Por qué Lebron James no fue presentando en la lista de convocados a la Copa América de Baloncesto 2025?
La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) se alista para dar un evento emocionante para los países que conforman el continente americano: América del Norte, Centroamérica y el Caribe y Sudamérica. La Copa América de Baloncesto buscará a su nuevo monarca o Argentina, actual campeón, extenderá su dominio.
El team USA se perfila como uno de los favoritos a ganar el trofeo, tras ser el máximo poseedor de títulos con siete, y ser una de las selecciones con una de las ligas de mayor importancia a nival nacional, la NBA. Cuna de grandes estrellas de baloncesto, el entrenador Stephen Sila confirmó a la lista de convocados al torneo con sede en Nicaragua.Lista de convocados del Team USA | Imagen: Redes USABasketball
LeBron James, siendo uno de los máximos All-Star con 21 nominaciones, es el principal ausente en la nómina y posiblemente se deba por decisión propia, ya que quedó absuelto de las restricciones con el convenio colectivo de trabajo (CBA), dado que no hay partidos de temporada regular. Sin embargo, las Barras y las Estrellas cuentan con jugadores de jerarquía en la competencia europea y en la G-League.
Los escogidos son Zach Auguste, Robert Baker II, Tyler Cavanaugh, Jack Cooley, Jarell Eddie, Langston Galloway, Jerian Grant, Elijah Pemberton, Jahmi’us Ramsey, Cam Reynolds, Javonte Smart y Speedy Smith. Estados Unidos conforma el grupo A.
¿Cuándo y quiénes disputarán la Copa América de Baloncesto 2025?
La Copa América de Baloncesto 2025 festejará su 20° edición el próximo 22 de agosto y se extenderá hasta el 31 del mismo mes, en el polideportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. Son 12 selecciones del continente, las cuales está dividida en tres grupos. Te presentamos los grupos.
- Grupo A: Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas
- Grupo B: Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico
- Grupo C: República Dominicana, Nicaragua, Argentina y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90