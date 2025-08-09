Sin Lebron James, Estados Unidos confirma a sus estrellas para la Copa América de Baloncesto 2025

A pocos días del comienzo de la Copa América de Baloncesto, también conocida como Americup 2025, las selecciones participantes han oficializado a los jugadores que representarán en el certamen internacional. Para sorpresa de muchos, Estados Unidos confirmó a su lista de 12 convocados, donde LeBron James como otras figuras de la Asociación Nacional de Básquet (NBA) no participarán. No obstante, los elegidos presentan una trayectoria sólida en competencias globales.

¿Por qué Lebron James no fue presentando en la lista de convocados a la Copa América de Baloncesto 2025?

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) se alista para dar un evento emocionante para los países que conforman el continente americano: América del Norte, Centroamérica y el Caribe y Sudamérica. La Copa América de Baloncesto buscará a su nuevo monarca o Argentina, actual campeón, extenderá su dominio.

El team USA se perfila como uno de los favoritos a ganar el trofeo, tras ser el máximo poseedor de títulos con siete, y ser una de las selecciones con una de las ligas de mayor importancia a nival nacional, la NBA. Cuna de grandes estrellas de baloncesto, el entrenador Stephen Sila confirmó a la lista de convocados al torneo con sede en Nicaragua.

Lista de convocados del Team USA | Imagen: Redes USABasketball

LeBron James, siendo uno de los máximos All-Star con 21 nominaciones, es el principal ausente en la nómina y posiblemente se deba por decisión propia, ya que quedó absuelto de las restricciones con el convenio colectivo de trabajo (CBA), dado que no hay partidos de temporada regular. Sin embargo, las Barras y las Estrellas cuentan con jugadores de jerarquía en la competencia europea y en la G-League.

Los escogidos son Zach Auguste, Robert Baker II, Tyler Cavanaugh, Jack Cooley, Jarell Eddie, Langston Galloway, Jerian Grant, Elijah Pemberton, Jahmi’us Ramsey, Cam Reynolds, Javonte Smart y Speedy Smith. Estados Unidos conforma el grupo A.

¿Cuándo y quiénes disputarán la Copa América de Baloncesto 2025?

La Copa América de Baloncesto 2025 festejará su 20° edición el próximo 22 de agosto y se extenderá hasta el 31 del mismo mes, en el polideportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. Son 12 selecciones del continente, las cuales está dividida en tres grupos. Te presentamos los grupos.