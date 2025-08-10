No es LeBron James: Jaylen Brown confesó que este jugador italiano fue el más difícil de marcar en la NBA

La estrella de los Boston Celtics, Jaylen Brown, ha compartido múltiples momentos destacados en su trayectoria dentro de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) enfrentándose a diversas figuras emblemáticas tanto actuales como futuras. Siendo así que el defensor reconoció con autoridad que Marco Belinelli fue el rival más difícil de marcar, aunque no descartó a LeBron James en su top 5 de los jugadores favoritos de la liga.

¿Quién es el rival más difícil de marcar en la NBA, según Jaylen Brown?

Jaylen Brown se presentó en una transmisión en vivo en el programa de PlaqueBoyMax. En la entrevista, el All-Star compartió anécdotas en la NBA donde señaló que Marco Belinelli era un rival difícil de detener. Ambos deportistas cruzaron miradas en 2016 al 2020, aunque en 2018 se enfrentaron en las semifinales de la Conferencia Este.

"Marco Belinelli me emocionaba, hermano. Nunca paraba de moverse y yo tenía que perseguirlo, con el sistema que teníamos. Lo perseguía por todas esas pantallas, y ni siquiera recibía el balón", confesó el alero de Boston, recordando experiencias durante la competencia. Además, resaltó la agilidad que tenía su rival, que lo llevaba al cansancio y lo impredecible que podía ser al salir a toda velocidad.

Cabe recordar que el guardia inició su carrera profesional en la liga estadounidense en 2007 y se convirtió en el primer jugador italiano en ganar un campeonato de la NBA 2014 con los San Antonio Spurs. Ese mismo año, se coronó campeón del concurso de triples durante la semana de los Juegos de las Estrellas. Asimismo, ha representado a Italia en diversas competiciones internacionales, aportando experiencia y liderazgo al seleccionado nacional.

¿Quiénes son los mejores cinco de Jaylen Brown en la NBA?

Jaylen Brown fue consultado sobre sus cinco basquetbolistas favoritos de la NBA, nombrando a Kobe Bryant, Steph Curry, Allen Iverson, Tracy McGrady y para sorpresas de muchso, LeBron James. Sin embargo, est generó controversia entre los aficionados debido a la ausencia de Michael Jordan, a lo que aclaró que los mencionados son sus preferidos, pero no necesariamente los mejores.