No son los Ángeles Lakers ni los Boston Celtics: Esta franquicia domina los juegos estelares NBA
Descubre la franquicia campeona que acapara las noches estelares de la NBA, junto con los primeros encuentros confirmados de tu equipo favorito.
La Asociación Nacional de Básquet (NBA) reveló los primeros juegos para la temporada 2025-26 y anunciará durante la semana el calendario completo de los 82 partidos por equipo. Para sorpresa de muchos, la organización procuró otorgar los eventos principales al actual campeón Oklahoma City Thunder, por encima de franquicias emblemáticas como Los Angeles Lakers y Boston Celtics.
¿Qué franquicia disputará los juegos estelares en la NBA?
La NBA avanza rápidamente con la planificación de su calendario, ya que el ganador de la final pasada no se definió hasta finales de junio del 2025 entre los Thunder y los Pacers. Liderados por Shai Gilgeous-Alexander - quien elevó considerablemente su valor en el mercado - el club que se mudó a Oklahoma logró imponerse en una serie cerrada de siete partidos, conquistando su segundo campeonato.
Este mérito ha sido con especial entusiasmo por la organización, que decidió posicionarlo en los juegos más destacados de las fechas clave. El conjunto liderado por Mark Daigneault intentará mantener su reinado y causar una buena impresión en el debut del partido inaugural cuando se enfrente a los Rockets el martes 21 de octubre. Previo al enfrentamiento, los recientes vencedores recibirán una ceremonia de entrega de anillos y la instalación de su primer estandarte de campeonato.
Los Thunder ofrecerán un emocionante regalo navideño al medirse contra los San Antonio Spurs el 25 de diciembre. Asimismo, participarán en la celebración del día de Martin Luther King Jr. el 19 de enero ante los Cleveland Cavaliers. Conoce los primeros encuentros oficiales revelados por la NBA y no pierdas la oportunidad de marcar estas fechas en tu calendario.Juegos de la semana de apertura | Imagen: NBA
Noche de estreno - 21 de octubre de 2025
- Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets | 19:30 ET | NBC/ Fubo
- Los Ángeles Lakers vs. Golden State Warriors | 22:00 ET | NBC/ Fubo
Semana de apertura
22 de octubre de 2025
- New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers | 19:00 ET | ESPN/ Fubo
- Dallas Mavericks contra San Antonio Spurs | 21:30 ET | ESPN/ Fubo
23 de octubre de 2025
- Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder | 19:30 ET | ESPN/ Fubo
- Golden State Warriors vs. Denver Nuggets | 22:00 ET | ESPN/ Fubo
27 de octubre de 2025
- Pistons de Detroit vs. Cavaliers de Cleveland | 19:00 ET | Peacock
- Minnesota Timberwolves contra Denver Nuggets | 9:30 pm hora del Este | Pavo real
Día de Navidad - 25 de diciembre
- New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers | 12 p. m., hora del este | ABC/ESPN/ Fubo
- Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs | 14:30 ET | ABC/ESPN/ Fubo
- Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks | 17:00 ET | ABC/ESPN/ Fubo
- Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets | 8 p. m., hora del este | ABC/ESPN/ Fubo
- Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves | 10:30 pm hora del Este | ABC/ESPN/ Fubo
Día de Martin Luther King - 19 de enero de 2026
- Atlanta Hawks vs. Milwaukee Bucks | 1 p. m. ET | Peacock
- Cleveland Cavaliers vs. Oklahoma City Thunder | 14:30 ET | NBC/ Fubo
- Knicks de Nueva York contra Mavericks de Dallas | 5 pm hora del este | NBC/ Fubo
- Pistons de Detroit vs. Celtics de Boston | 8 p. m., hora del este | NBC/ Fubo
¿Qué franquicia posee mayores títulos de la NBA?
Oklahoma City Thunder conquistó en la campaña 2024-2025 su segundo título en la historia, aunque este éxito está lejos de igualar a las franquicias que han conquistado gran parte de la NBA. Los Boston Celtics son el equipo con más campeonatos acumulados con un total de 18 anillos, seguidos muy de cerca por los Angeles Lakers, que posee 17 trofeos. Ambos permanecen como los equipos más emblemáticos de la liga.
