No son los Ángeles Lakers ni los Boston Celtics: Esta franquicia domina los juegos estelares NBA

La Asociación Nacional de Básquet (NBA) reveló los primeros juegos para la temporada 2025-26 y anunciará durante la semana el calendario completo de los 82 partidos por equipo. Para sorpresa de muchos, la organización procuró otorgar los eventos principales al actual campeón Oklahoma City Thunder, por encima de franquicias emblemáticas como Los Angeles Lakers y Boston Celtics.

¿Qué franquicia disputará los juegos estelares en la NBA?

La NBA avanza rápidamente con la planificación de su calendario, ya que el ganador de la final pasada no se definió hasta finales de junio del 2025 entre los Thunder y los Pacers. Liderados por Shai Gilgeous-Alexander - quien elevó considerablemente su valor en el mercado - el club que se mudó a Oklahoma logró imponerse en una serie cerrada de siete partidos, conquistando su segundo campeonato.

Este mérito ha sido con especial entusiasmo por la organización, que decidió posicionarlo en los juegos más destacados de las fechas clave. El conjunto liderado por Mark Daigneault intentará mantener su reinado y causar una buena impresión en el debut del partido inaugural cuando se enfrente a los Rockets el martes 21 de octubre. Previo al enfrentamiento, los recientes vencedores recibirán una ceremonia de entrega de anillos y la instalación de su primer estandarte de campeonato.

Los Thunder ofrecerán un emocionante regalo navideño al medirse contra los San Antonio Spurs el 25 de diciembre. Asimismo, participarán en la celebración del día de Martin Luther King Jr. el 19 de enero ante los Cleveland Cavaliers. Conoce los primeros encuentros oficiales revelados por la NBA y no pierdas la oportunidad de marcar estas fechas en tu calendario.

Juegos de la semana de apertura | Imagen: NBA

Noche de estreno - 21 de octubre de 2025

Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets | 19:30 ET | NBC/ Fubo

Los Ángeles Lakers vs. Golden State Warriors | 22:00 ET | NBC/ Fubo

Semana de apertura

22 de octubre de 2025

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers | 19:00 ET | ESPN/ Fubo

Dallas Mavericks contra San Antonio Spurs | 21:30 ET | ESPN/ Fubo

23 de octubre de 2025

Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder | 19:30 ET | ESPN/ Fubo

Golden State Warriors vs. Denver Nuggets | 22:00 ET | ESPN/ Fubo

27 de octubre de 2025

Pistons de Detroit vs. Cavaliers de Cleveland | 19:00 ET | Peacock

Minnesota Timberwolves contra Denver Nuggets | 9:30 pm hora del Este | Pavo real

Juegos en el día de Navidad | Imagen: NBA

Día de Navidad - 25 de diciembre

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers | 12 p. m., hora del este | ABC/ESPN/ Fubo

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs | 14:30 ET | ABC/ESPN/ Fubo

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks | 17:00 ET | ABC/ESPN/ Fubo

Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets | 8 p. m., hora del este | ABC/ESPN/ Fubo

Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves | 10:30 pm hora del Este | ABC/ESPN/ Fubo

Día de Martin Luther King - 19 de enero de 2026

Atlanta Hawks vs. Milwaukee Bucks | 1 p. m. ET | Peacock

Cleveland Cavaliers vs. Oklahoma City Thunder | 14:30 ET | NBC/ Fubo

Knicks de Nueva York contra Mavericks de Dallas | 5 pm hora del este | NBC/ Fubo

Pistons de Detroit vs. Celtics de Boston | 8 p. m., hora del este | NBC/ Fubo

¿Qué franquicia posee mayores títulos de la NBA?

Oklahoma City Thunder conquistó en la campaña 2024-2025 su segundo título en la historia, aunque este éxito está lejos de igualar a las franquicias que han conquistado gran parte de la NBA. Los Boston Celtics son el equipo con más campeonatos acumulados con un total de 18 anillos, seguidos muy de cerca por los Angeles Lakers, que posee 17 trofeos. Ambos permanecen como los equipos más emblemáticos de la liga.