Caitlin Clark reveló por qué eligió a Indiana Fever sobre Angeles Sparks en la WNBA

Caitlin Clark sorprendió a los aficionados al recordar su experiencia durante la selección en el Draft 2024 de la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA). La novata confesó que tenía deseos que Indiana Fever obtuviera la primera selección para que no sea escogida por los Ángeles Sparks, ya que consideraba que 'La Fiebre' era un buen lugar para comenzar su carrera profesional.

¿Por qué Caitlin Clark prefirió a Indiana Fever sobre Angeles Sparks?

Caitlin Clark acumula su noveno partido consecutivo sin jugar en la temporada regular de la WNBA, tras sufrir una lesión en la ingle izquierda. Asimismo, la novata se perdió la semana de los Juegos de las Estrellas como la competencia de triples.

Durante su recuperación, la All-Star ha sido vista asistiendo a los encuentros, apoyando a sus compañeras y firmando autógrafos. Recientemente, participó en el podcast Bird Eye View, conducido por la leyenda Sue Bird. Durante el episodio, Clark compartió detalles relacionados sobre su carrera en el básquet, así como las lesiones, sin embargo, hizo una reveladora confesión con respecto al Draft 2024.

"No quería ir a Los Ángeles, pero quería que Indiana tuviera la primera selección. Creo que Indiana fue un buen lugar para comenzar mi carrera profesional", expresó la Jugadora del Año. La base de las Fever comentó que la franquicia de Indianápolis contaba con un plantel clave que le ayudaría a tener éxito.

Indiana Fever actualizó el estado físico de Caitlin Clark

Indiana Fever publicó las actualizaciones del estado médico de sus jugadores, donde mencionó que Caitlin Clark se encontraba baja del duelo ante Chicago Sky porque sigue en observaciones. Se recuerda que la novata se ve afectada en la temporada 2025, dado que ha estado 20 encuentros fuera por lesiones, la última por molestias en la ingles izquierda.