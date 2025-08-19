Sin Sophie Cunningham, Indiana Fever anuncia a Shey Peddy como nueva incorporación para afrontar la WNBA: ¿cuándo debutará?

Indiana Fever afronta un complicado momento en su plantel a pocas semanas del cierre de temporada en la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA) tras revelar que Sophie Cunningham, cuarta lesionada, se perderá el resto de los partidos. Como respuesta inmediata, la franquicia anunció la incorporación de Shey Peddy por un contrato de siete días, siendo que debutaría el próximo juego del viernes 22 de agosto contra las Minnesota Lynx.

¿Cuándo debutará Shey Peddy con Indiana Fever?

En la jornada del domingo 17 del presente mes, Cunningham abandonó el encuentro contra las Suns por molestias en la rodilla derecha. Las Fever presentaron una actualización del estado médico, donde informaron que la jugadora se perderá lo restante de la campaña 2025 por una rotura del ligamento colateral medial (MCL), según el informe del medio local IndyStar.

La guardia es la tercera baja confirmada y se suma a Aari McDonald junto a Sydney Colson por una fractura en el pie derecho y una rotura de ligamento cruzado anterior, respectivamente. "En un movimiento correspondiente, las Fever firmaron a la base Shey Peddy con un contrato de siete días y liberaron a la base Kyra Lambert", se lee en el comunicado del equipo de Indiana.

Peddy proviene de un periodo corto con los Angeles Spark, luego de un acuerdo de emergencia por lesiones de la planilla titular. La escolta comenzó su carrera al ser seleccionada en draft 2012 por Chicago Sky; sin embargo, siete años después, debutó en la WNBA con las Washington Mystics. Al año, se sumó a las Phoenix Mercury por cuatro temporadas, donde se destacó como titular en el 2022 porque su presencia marcaba una pieza clave de complemento entre las compañeras.

Asimismo, tuvo un viaje de experiencia en ligas internacionales al participar en la liga austriaca con Flying Foxes, torneo de Israe con H.R. Le-Zion y la competencia alemana con TSV 1880 Wsserburg. Nombrada como la Jugadora Defensiva del Año por Athletes Unlimited en la pretemporada, Shey acumula un promedio de 5.9 puntos y 2.3 asistencias con 40,2% de aciertos en tiros de campos por partido, según el documento de las Fever.

¿Indiana Fever realizaría movimientos en contra de Caitlin Clark?

De acuerdo a IndyStar, las Fever tenían planeador incorporar a una tercera jugadora por un contrato de emergencia. Aunque este movimiento no afectaría en el regreso de Caitlin Clark, dado que la All-Star aun sigue en un proceso de observación a la espera de un alta. De igual manera, la entrenadora White señaló que espera que la novata regrese antes del final de la campaña.