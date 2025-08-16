NBA | Miami Heat renueva a Dru Smith y traspasa a Haywood Highsmith en un movimiento estratégico

La Asociación Nacional de Básquet (NBA) confirmó el calendario para la temporada 2025-26, en la que los Miami Heat deberá disputar los 82 partidos de la fase regular con el objetivo de clasificar a los playoffs y luchar por el campeonato. Para afrontar este reto, la franquicia ha tenido que reajustar su plantilla con el objetivo de equilibrar rendimiento deportivo y la situación económico. Entre las medidas más drásticas se confirmó el intercambio de Haywood Highsmith a los Brooklyn Nets y la renovación de Dru Smith.

Miami Heat renueva a Dru Smith

Dru Smith inició su carrera profesional en la NBA al aceptar un contrato en 2021 por su destacado desempeño en la Summer League, pese a no ser seleccionado en el draft del mismo año. Permaneció por tres años y posterior se fue a los Brooklyn Nets mediante agente libre. En su reincorporación por contrato dual en 2023 padeció de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha que le impidió jugar la mayoría de partidos de la campaña 2023-24.

A mediados del año pasado, la franquicia decidió ofrecerle una oportunidad de queda mediante un acuerdo two-way esperando que aporte mediante su recuperación, sin embargo, el desenlace fue distinto. El guardia puso un paso al costado porque se sometió a una cirugía para reparar una rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Con esta decisión, su futuro estaba incierto.

Este sábado 16 de agosto mediante la cuenta oficial, los Heat confirmaron que renovaron a Smith por tres años con un valor de 7.9 millones de dólares. Este hecho sucedió un día después del traspaso de Haywood Highsmith a los Nets con la finalidad de reajustar los salarios. Cabe resaltar que el estadounidense acumuló un promedio de 6.2 puntos, 2.6 rebotes y 1.6 asistencias en las últimas 14 apariciones antes de su ausencia.

Miami Heat intercambia a Haywood Highsmith a los Nets

Miami Heat llegó hizo un intercambio estratégico con los Brooklyn Nets por Haywood Highsmith, quien afrontaba una recuperación de 6 a 10 semanas. El equipo de Erik Spoelstra recibirá a una selección de segunda ronda del próximo draft 2026 con la finalidad de reducir el salario y salir del impuesto de lujo. El veterano se podrá perder los primeros encuentros oficiales hasta que se confirme el alta de la rehabilitación.