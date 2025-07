La NBA evalúa expandirse y sumar más franquicias para las próximas temporadas

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) tiene un nuevo tema de análisis que surgió en la Junta de Gobernadores: la expansión para sumar más franquicias a la liga. Según el comisionado Adam Silver, esta propuesta requiere de una evaluación formal, dado que significaría un largo proceso de modificación en el desarrollo de la competencia. "Por cada equipo que se añade, se diluye la economía de la liga actual", explicó la autoridad.

PUEDES VER: Flamante estrellas de la NBA desplazó a LeBron James como el jugador mejor pagado de la historia

La NBA evalúa expandirse con más franquicias en Estados Unidos

En las dos últimas décadas, la NBA ha conservado su estructura de participantes, sin sumar nuevas franquicias desde 2004. Si bien existieron modificaciones de cambio de marca y reubicación, se mantiene con 30 equipos distribuidos entre la Conferencia Este y la Conferencia Oeste.

A partir de ello, este martes 15 de julio se llevó a cabo la reunión de la Junta de Gobernadores de la NBA. Los dueños plantearon y abordaron oficialmente el debate de una expansión, ya que ciudades como Las Vegas o Seattle buscan ingresar al torneo. No obstante, el comisionado indicó que tendría que ser analizado a fondo y por el momento, no es posible el desarrollo de esta, porque no hay calendario para un evento de esta magnitud.

"Es realmente el primer día de este análisis. En cuanto a precio, posible calendario, es demasiado pronto", comentó Adam Silver. Además, otras de las implicancias sería en el ámbito económico. "Por cada equipo que se añade, se diluye la economía de la liga actual", expresó el delegado de la NBA. Es decir, incluir más franquicias deportivas afectaría en la disminución de talento, afectando en la competitivad. Asimismo, los clubes devaluarían su valor.

¿La NBA llegaría a Europa?

Otro punto que se desarrolló en la reunión fue la presentación de un proyecto, el cual consiste en una liga europea respaldada por la NBA. Sin embargo, aún no se ha concretado, solamente está en revisión. "Sería una liga independiente lo que contemplamos operar en Europea, pero el hecho de que estaremos creando nuevos equipos de baloncesto está en el radio", concluyó el comisionado.