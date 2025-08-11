Alianza Lima presume a su flamante fichaje para pelear el título de la Liga: "El mejor..."

Alianza Lima mantiene como meta conquistar todos los títulos posibles en cada temporada y torneo que disputa. En la Liga 1, apuntan a quedarse con el Torneo Clausura. En paralelo, el club ultima detalles para el arranque de la Liga Peruana de Vóley, donde buscarán lograr el ansiado tricampeonato y, para ello, han asegurado la llegada de refuerzos de peso.

En esa línea, una de sus recientes incorporaciones consiguió un destacado reconocimiento internacional y el club no dudó en celebrarlo en sus redes sociales. Se trata de la voleibolista Sandra Ostos, quien culminó su participación en la Copa Panamericana de Vóley con la selección peruana.

Alianza Lima presumió el logro de Sandra Ostos

En dicho certamen, Sandra Ostos, que la última temporada la jugó con Circolo Sportivo, fue elegida como “Mejor Servicio” de la competencia, consolidándose como una de las figuras más destacadas del torneo sudamericano.

Ante ello, el club no tardó en reaccionar y anunció por todo lo alto el logro que adquirió su fichaje. "Sandra Ostos. El mejor servicio de la Copa Panamericana", publicaron en su cuenta de 'X'.

La 'Blanquirroja' cerró su participación en el torneo quedando en el sexto lugar tras perder por 3 sets a 2 ante el combinado de Venezuela. Sin embargo, esto no opacó el gran rendimiento de Sandra Ostos y logró quedándose con el distinguido reconocimiento.

Ahora, la voleibolista deberá retornar al país para poder prepararse de la mejor manera de cara al inicio de la nueva temporada, donde tendrán la obligación de lograr nuevamente el título de la Liga Peruana de Vóley y tener una gran participación en el Mundial de Clubes.

Trayectoria de Sandra Ostos