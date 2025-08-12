Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 13 de agosto: programación y canal de transmisión

Este miércoles 13 de agosto continúa la programación de partidos en vivo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, se jugarán los duelos de la Copa Centroamericana, Conference, entre otros torneos internacionales . Para ello, aquí te dejamos la agenda completa con los horarios y dónde ver en directo hoy cada cotejo.

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Bolívar vs Cienciano DIRECTV Sports, DGO 19:30 Universidad Chile vs Independiente ESPN2, DIRECTV Sports Peru 19:30 Alianza Lima vs Universidad Católica ESPN, Disney+, DIRECTV Sports Argentina

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Cerro Porteño vs Estudiantes ESPN, Disney+ 19:30 Flamengo vs Internacional ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:30 Atlético Tucumán vs Newell's TyC Sports, TyC Sports Play

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 San Antonio vs Manta DIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 19:00 Sporting San Miguelito vs Diriangén Disney+ 21:00 Alianza vs Managua Disney+ 21:00 Municipal vs Real España Disney+

Partidos de hoy en Conference League

HORARIO PARTIDOS TV 11:00 İstanbul Başakşehir vs Viking

Partidos de hoy en la UEFA Super Cup

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 PSG vs Tottenham ESPN, Disney+

Partidos de hoy en League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Cheltenham Town vs Exeter City 13:45 Barnsley vs Fleetwood Town 13:45 Huddersfield Town vs Leicester City 13:45 Bolton Wanderers vs Sheffield Wednesday 14:00 Birmingham City vs Sheffield United

Partidos de hoy en Liga de Futbol de Bolivia

HORARIOS PARTIDOS TV 17:00 Aurora vs Blooming Futbol Canal

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Deportivo Cali vs Unión Magdalena RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol 20:30 Santa Fe vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Paceña

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Always Ready vs Real Tomayapo Futbol Canal 19:30 Guabirá vs Independiente Petrolero Futbol Canal

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.