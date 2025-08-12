- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 13 de agosto: programación y canal de transmisión
Programación de partidos en vivo para este miércoles 13 de agosto. Continúa los octavos de final de la Copa Libertadores, Sudamericana y Centroamericana.
Este miércoles 13 de agosto continúa la programación de partidos en vivo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, se jugarán los duelos de la Copa Centroamericana, Conference, entre otros torneos internacionales . Para ello, aquí te dejamos la agenda completa con los horarios y dónde ver en directo hoy cada cotejo.
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Bolívar vs Cienciano
|DIRECTV Sports, DGO
|19:30
|Universidad Chile vs Independiente
|ESPN2, DIRECTV Sports Peru
|19:30
|Alianza Lima vs Universidad Católica
|ESPN, Disney+, DIRECTV Sports Argentina
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Cerro Porteño vs Estudiantes
|ESPN, Disney+
|19:30
|Flamengo vs Internacional
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Atlético Tucumán vs Newell's
|TyC Sports, TyC Sports Play
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|San Antonio vs Manta
|DIRECTV Sports Peru, DGO
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Sporting San Miguelito vs Diriangén
|Disney+
|21:00
|Alianza vs Managua
|Disney+
|21:00
|Municipal vs Real España
|Disney+
Partidos de hoy en Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|İstanbul Başakşehir vs Viking
Partidos de hoy en la UEFA Super Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|PSG vs Tottenham
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Cheltenham Town vs Exeter City
|13:45
|Barnsley vs Fleetwood Town
|13:45
|Huddersfield Town vs Leicester City
|13:45
|Bolton Wanderers vs Sheffield Wednesday
|14:00
|Birmingham City vs Sheffield United
Partidos de hoy en Liga de Futbol de Bolivia
|HORARIOS
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Aurora vs Blooming
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Deportivo Cali vs Unión Magdalena
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:30
|Santa Fe vs Millonarios
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Paceña
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Always Ready vs Real Tomayapo
|Futbol Canal
|19:30
|Guabirá vs Independiente Petrolero
|Futbol Canal
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
