0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 13 de agosto: programación y canal de transmisión

Programación de partidos en vivo para este miércoles 13 de agosto. Continúa los octavos de final de la Copa Libertadores, Sudamericana y Centroamericana.

Sandra Morales
Estos son los partidos en vivo a disputarse este miércoles 13 de agosto
Estos son los partidos en vivo a disputarse este miércoles 13 de agosto | FOTO: LIBERO
Este miércoles 13 de agosto continúa la programación de partidos en vivo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, se jugarán los duelos de la Copa Centroamericana, Conference, entre otros torneos internacionales . Para ello, aquí te dejamos la agenda completa con los horarios y dónde ver en directo hoy cada cotejo.

Felipe Chávez hizo su debut con Bayern Múnich de Alemania

PUEDES VER: ¿Quién es Felipe Chávez, el joven peruano que debutó con Bayern Múnich?

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Bolívar vs CiencianoDIRECTV Sports, DGO
19:30Universidad Chile vs IndependienteESPN2, DIRECTV Sports Peru
19:30Alianza Lima vs Universidad CatólicaESPN, Disney+, DIRECTV Sports Argentina

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Cerro Porteño vs EstudiantesESPN, Disney+
19:30Flamengo vs InternacionalESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Atlético Tucumán vs Newell'sTyC Sports, TyC Sports Play

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
15:00San Antonio vs MantaDIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Sporting San Miguelito vs DiriangénDisney+
21:00Alianza vs ManaguaDisney+
21:00Municipal vs Real EspañaDisney+

Partidos de hoy en Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
11:00İstanbul Başakşehir vs Viking

Partidos de hoy en la UEFA Super Cup

HORARIOPARTIDOSTV
14:00PSG vs TottenhamESPN, Disney+

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Cheltenham Town vs Exeter City
13:45Barnsley vs Fleetwood Town
13:45Huddersfield Town vs Leicester City
13:45Bolton Wanderers vs Sheffield Wednesday
14:00Birmingham City vs Sheffield United

Partidos de hoy en Liga de Futbol de Bolivia

HORARIOSPARTIDOSTV
17:00Aurora vs BloomingFutbol Canal

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Deportivo Cali vs Unión MagdalenaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:30Santa Fe vs MillonariosRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Paceña

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Always Ready vs Real TomayapoFutbol Canal
19:30Guabirá vs Independiente PetroleroFutbol Canal

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

