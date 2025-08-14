- Hoy:
Los primeros cinco juegos de la temporada 2025 de RJ Luis Jr. con los Boston Celtics en la NBA
RJ Luis Jr. fue fichado por los Celtics el pasado 6 de agosto con un contrato bidireccional, que le permite jugar en la G-League como en la plantilla oficial.
Los Boston Celtics buscan recuperar el rumbo tras su eliminación en los playoffs de la campaña pasada con le objetivo de conseguir el 19.º anillo. Para lograrlo, deberán superar la primera fase: ganar los partidos de la temporada regular 2025-26 y asegurar su clasificación a la siguiente ronda eliminatoria. La Asociación Nacional de Básquet (NBA) publicó el calendario oficial, el cual se espera que Reggie Jason Luis Jr., único jugador de raíces ecuatorianas, debute en el primer juego ante los Philadelphia 76 ers el 22 de octubre.
¿Cuáles son los primeros cinco juegos de los Boston Celtics?
Los Celtics es la franquicia con mayor trofeos en la historia de la NBA con 18 títulos, uno por encima de su eterno rival, Los Angeles Lakers. La última vez que consiguió alzar la copa fue el año pasado correspondiente al periodo 2023-24, donde venció por 4 - 1 a los Dallas Mavericks. En aquel entonces, el equipo contaba con el dúo imponente de Jayson Tatum y Jaylen Brown.
Joe Mazzulla, entrenador principal del equipo, pasó la página tras la derrota contra los Knicks, por lo que va ideando una estrategia de cara a sus primeros encuentros del calendario oficial. Entre ellos se posiciona contar con un plantel combinado entre jóvenes y veteranos, que permita compartir experiencias con las futuras estrellas.Calendario de juegos de los Celtics | Imagen: Redes Boston Celtics
Uno de los prospectos que convenció a la junta directiva como de los miembros de equipo fue RJ Luis Jr., quien brilló como invitado de los Spurs en la Liga de Verano. Con un contrato bidireccional se espera que el alero pueda debutar en la temporada regular, especialmente sume minutos en el debut ante los Philadelphia 76 ers. Te compartimos los cinco encuentros confirmados de la NBA:
- Philadelphia 76 ers vs. Boston Celtics | 22 de octubre
- Boston Celtics vs. New York Knicks | 24 de octubre
- Boston Celtics vs. Detroit Pistons | 26 de octubre
- Boston Celtics vs. New Orleans | 27 de noviembre
- Cleveland vs. Boston Celtics | 29 de octubre
¿Quién es RJ Luis Jr.?
RJ Luis Jr. es un basquetbolista que nació en Estados Unidos; sin embargo, se le ha observado mostrar sus raíces latinas con orgullo: su padre es dominicano y su madre, ecuatoriana. Siendo así que se convirtió en el único sudamericano actual con ascendencia sudamericana. El alero consiguió el título al Jugador del Año de su conferencia en la campaña 2024 con los St. John´s.
