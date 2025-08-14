0
Los Lakers honrarán al extrenador Pat Riley en el juego contra los Celtics por este motivo

La estatua de Pat Riley es el octavo que otorga los Lakers en reconocimiento a la destacada labor que han ejercido dentro del club, así como la influencia en ella.

Darlyn De La Cruz
Pat Riley consiguió cuatro títulos con los Ángeles Lakers.
Pat Riley consiguió cuatro títulos con los Ángeles Lakers.
La Asociación Nacional de Básquet (NBA) confirmó el calendario de los 82 partidos que enfrentarán cada franquicia en busca del trofeo de la temporada 2025-26. Horas después del anuncio, los Ángeles Lakers revelaron que rendirán un homenaje al extrenador Pat Riley con una ceremonia en la que develerarán su estatua de bronce, justo antes del juego contra los Boston Celtics. Esta decisión surge por medio de la histórica rivalidad entre ambos equipos emblemas de la liga.

Los Lakers honrarán al extrenador Pat Riley en una estatua de bronce

En noviembre del año pasado, los Lakers informaron que exaltaría a Pat Riley mediante la creación de una estatua de bronce por su labor destacada con la franquicia, especialmente por ser uno de los impulsores del fénomeno Showtime. El exentrenador logró ganar 4 títulos con el equipo de los Ángeles, incluyendo el bicampeonato 1987 y 1988, por lo que dejó una huella imborrable en la historia del club.

Para sorpresa de la afición, los Lakers señalaron que este evento se celebrará el 22 de agosto cuando se enfrenten contra los Celtics. Ello generó diversas opiniones debido a la coincidencia abismal por la selección de la fecha en el juego ante su eterno rival. Este hecho significaría una muestra contundente de la rivalidad que tienen ambas en lo largo de la historia.

Cabe destacar que el monumento de Riley, integrante del Salón de la Fama, será el octavo con los Lakers en el Star Plaza, pero el primero en la categoría de entrenador. En pasadas ediciones se conmemoró a Abdul-Jabbar, Johnson, Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O'Neal y el locutor Chick Hearn.

¿Cuáles son los primeros juegos de los Lakers?

Los Lakers han reforzado su plantel con la incorporación del dominicano Chris Mañon, el experimentado Marcus Smart y Jake LaRavis con el objetivo de conseguir el anillo número 18 e igualar en campeonato ante los Celtics. En ese contexto, el cuadro dirigido por JJ Redick buscará superar la primera fase, derrotando a los rivales durante la temporada regular y posicionándose dentro de las primeras ubicaciones de su grupo.

  • Golden State vs. Los Ángeles Lakers | martes 21 de octubre
  • Minnesota vs. Los Ángeles Lakers | viernes 24 de octubre
  • Los Ángeles Lakers vs. Sacramento | domingo 26 de octubre
  • Portland vs. Los Ángeles Lakers | lunes 27 de octubre
  • Los Ángeles Lakers vs. Minnesota | miércoles 29 de octubre

Darlyn De La Cruz

Últimas noticias y entrevistas de Darlyn De La Cruz por diario Libero.pe.

