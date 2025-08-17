Sophie Cunningham es la cuarta lesionada de Indiana Fever | ¿Se perderá la temporada 2025 en la WNBA?

Indiana Fever atraviesa un complicado cierre de temporada en la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA), tras sumar a Sophie Cunningham como cuarta baja por lesión. La guardia abandonó el juego ante las Connecticut Sun debido a severas molestias en la rodilla derecha. Con un cronograma ajustado, lo más probable es que la estrella regrese a la competencia en caso el equipo logre avanzar a los playoffs, aunque falta la confirmación de la evaluación sobre el grado de dificultad.

¿Sophie Cunningham se perderá la temporada con Indiana Fever?

Con Cailtlin Clark en observaciones sobre su recuperación de la ingle izquierda, las Fever siguen peleando por la clasificación de los ocho mejores en la ronda eliminatoria. Actualmente, se posicionan como el séptimo equipo cabeza de serie con un registro de 19 victorias sobre 16 derrotas. Este último triunfo sucedió en la remontada contra las Sun el domingo 17 de agosto.

Durante la primera mitad, la rival Hartley cayó sobre la pierna derecha de la guardia cuando entregó el balón a su compañera Lexie Hull. Este incidente ocasionó que la estadunidense no pueda pararse correctamente, obligando a retirarse del partido cojeando con un intenso dolor en la zona afectada. Según el medio local Indy Star, las Fever anunciaron que la estadounidense padece de una lesión en la rodilla.

Si bien aún no hay confirmación oficial del estado de gravedad de las evaluaciones médicas, Cunningham tendría que estar ausente al rededor de 2 a 4 semanas en caso sea solamente una lesión leve con proceso de fisioterapia y fortalecimiento. El equipo de Indiana está a 9 encuentros finales para asegurar su plaza a cuartos de final, los cuales no estaría siendo considerada la exjugadora de los Phoenix en la alineación.

¿Quiénes están lesionadas en Indiana Fever?

Sophie Cunningham es la cuarta lesionada en Indiana Fever, quien falta validad el tiempo que estaría fuera. Similar caso sucede con Caitlin Clark, quien desde la semana del Juego de las Estrellas Femenino fue ausente de los duelos por dolencias en la ingle izquierda. Sin embargo, Aari McDonald y Sydney Colson confirmaron que se perderá en resto de la campaña por una fractura en el pie y una rotura de ligamento cruzado anterior, respectivamente.