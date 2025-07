Sophie Cunningham responde a los comentarios contra Caitlin Clark: "No es la cara de nuestra liga..."

Sophie Cunningham rompió el silencio sobre la situación actual que se vive en Indiana Fever, resaltando el papel influyente de Caitlin Clark. La estadounidense confesó que los equipos han intentado desestabilizar a la joven promesa de forma irregular. Además, calificó como 'tontos de remate' a quienes atacan a su compañera.

Sophie Cunningham responde a comentarios contra Caitlin Clark

Sophie Cunningham fue la invitada de lujo al primer episodio del podcast 'Show Me Something' presentado por West Wilson, estrella de los Bravo. Asimismo, será la copresentadora para los próximos videos que entrevistarán a otras estrellas femeninas del deporte del baloncesto y externos para contar experiencias, estilos de vidas y más.

Durante el desarrollo, le consultaron a Cunningham sobre Caitlin Clark, a lo que no se limitó a responder y defendió a la All-Star ante las críticas externas que intentan minimizar el impacto que sostiene en la WNBA. "Cuando la gente intenta argumentar que no es la cara de nuestra liga o si nuestra liga estaría donde está sin ella, son unos tontos de remate", sostuvo la estadounidense.

No obstante, contó que diversas franquicias procuran frenar a la base de Indiana Fever a un punto de ser agresivo, con índices a lesiones, en vez de sobrellevar un duelo armonioso. "Has visto a jugadoras de nuestra liga intentar, por ejemplo, endurecer a Caitlin… Incluso cuando no estaba en su equipo, conozco las conversaciones que Phoenix tuvo en el vestuario", concluyó Cunningham.

Sophie Cunningham y sus multas ante WNBA

Sophie Cunningham mencionó que la WNBA le interpuso dos multas. La primera consta de 900 dólares por la pelea ante los Suns cuando atacaron a Caitlin Clark. El segundo sucedió por un video que publicó en su cuenta de Tiktok en el que criticaba a los árbitros de la liga en tono burlante, costándole $500.