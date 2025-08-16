Michelle Obama criticó a las redes sociales y su rol en la rivalidad entre Caitlin Clark y Angel Reese en la WNBA

Caitlin Clark y Angel Reese se han consolidado como dos de las figuras más influyentes de la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA) por su alto nivel de juego y competitividad que ofrecen en cada juego. Sin embargo, también han desatado una rivalidad tan impactante que incluso la exprimera dama Michelle Obama se pronunció al respecto, señalando que el verdadero desafío es el componente de las redes sociales.

¿Qué dijo Michel Obama sobre la rivalidad entre Caitlin Clark y Angel Reese?

La rivalidad de estas dos estrellas se remonta desde el torneo de baloncesto femenino de la NCCA en 2023, dode ambas estrellas disputaron el juego por el campeonato, donde Angel Reese jugaba por LSU y Caitlin Clark por Iowa. Posterior, se volvieron a verse las caras en el Elite Eight un año después, llegando a trascender hasta la competencia de la WNBA con constantes enfrentamientos.

Estos confrontamientos dentro y fuera del campo se convirtió en un fenómeno mediático que acaparó los titulares y la opinión pública. Siendo así que Michelle Obama opinó acerca de las jugadoras criticando a las redes sociales porque 'el odio' está en todos partes e influyen en los espectadores que se involucran en el caso, por lo que afecta en el deporte, independientemente del género.

"Creo que lo difícil es el componente de las redes sociales. Pero eso aplica a todos. Es decir, hemos hablado de esto en nuestro programa; simplemente es algo normal. Estos jóvenes de hoy, lo que tienen que pasar, lo que tienen que soportar, porque las redes sociales son una parte fundamental del mundo", sostuvo la exprimera dama.

¿Cuándo se volverán a enfrentar Caitlin Clark vs. Angel Reese en la WNBA?

Caitlin Clark y Angel Reese no han afrontado una buena campaña en este 2025, ya que ambas jugadoras pasaron gran parte de la temporada fuera de juego por distintas lesiones. La novata de las Fever sufre molestias en la ingle izquierda, mientras que la jugadora de las Sky arrastra dolor en la espalda. Además, Reesse está al borde de una sanción disciplinaria, pues acumula 7 faltas técnicas y una más la dejaría suspendida.

Si supera sis dificultades médicas, Clark y Reese llegarían en óptimas condiciones para enfrentarse entre sí el próximo 5 de septiembre para el penúltimo juego de Fever vs. Sky por la temporada regular. Según la tabla de posiciones, también podrían cruzarse en la fase eliminatoria de los playoffs.