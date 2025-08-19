Tras la renuncia de Naomi: estas serían las grandes candidatas al título femenino de WWE

Trinity Fatu, más conocida como Naomi, sorprendió a los fanáticos al renunciar a su reinado del Campeonato Mundial Femenino de la World Wrestling Entertainment (WWE) tras anunciar que está embarazada de su primer hijo. Ante esta situación, surgieron diversas interrogantes sobre quién tomará el lugar como la sucesora. Aunque la compañía aún no ha definido el proceso para coronar a la próxima campeona, entre las principales candidatas que ostentan el cinturón figuran Stephanie Vaquer, IYO SKY y Rhea Ripley.

Posibles candidatas al título femenino de la WWE

En la edición pasada de Monday Night Raw, la repentina ausencia de Naomi generó inquietud entre los seguidores, pues tenía pactado un duelo por el título contra IYO Sky. La WWE informó en ese entonces, horas previas a la emisión, que la titular no contaba con autorización médica. Finalmente, este lunes 18 de agosto en el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, reapareció para poner fin a su etapa de 35 días como monarca, siendo recibida con entusiasmo por el público gracias a su personalidad oscura y despiadada.

Después de mencionar que hay un bebé a bordo, la estadounidense dejó el cinturón en el centro del cuadrilátero con un mensaje impactante: "Voy a dejar mi título aquí… Regreso para retomarlo donde lo dejé… procedan con precaución". Con la vacante disponible, comenzaron a sonar nombres como posibles sucesoras. Una de las favoritas sería IYO Sky, excampeona, destronada en Evolution luego de que Naomi aprovechara el maletón de Money in the Bank para arrebatarle el oro.

Stephanie Vaquer se perfila para reclamar el campeonato, ya que tenía asegurado un combate estelar contra la actual monarca en Clash In Paris, evento que se llevará a cabo el 31 de agosto. Sin embargo, podría adelantarse y exigir de inmediato la máxima presea de la WWE. A su vez, Rhea Ripley también sería una contrincante ideal, respaldada por su historial y la constante persecución de ese trofeo.

Cabe mencionar que la empresa de entretenimiento de la lucha libre no ha confirmado el formato a implementarse para definir al reemplazo del Campeonato Mundial Femenino y tampoco a las rivales.

¿Quién es la pareja de Naomi?

Naomi está a la espera de su primer hijo en compañía del luchador Jimmy Uso, de nombre real Jonathan Fatu. Ambos llevan juntos por más de 15 años, quien tiene dos hijos fuera del matrimonio. La pareja empezó a salir en 2009, cuando se conocieron en la WWE, y 5 años después, se casaron. Durante la relación, la campeona en repetidas ocasiones mencionaba que era difícil quedar embarazada porque padece de un problema en los ovarios.