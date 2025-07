Atención, fanáticos de la WWE | John Cena podría enfrentar a 'La Roca' antes de su retiro

John Cena despertó las alarmas en los seguidores al confesar que sería genial enfrentarse a 'La Roca' antes de retirarse de la World Wrestling Entertainment (WWE). El Campeón Indiscutible aclaró que no le gusta elegir a sus oponentes porque muchas veces 'eso no funciona' y dependerá del proceso creativo de la organización como de la opinión del público.

¿La última pelea de John Cena en la WWE será con 'La Roca'?

John Cena anunció a inicios de año que este 2025 se retirará oficialmente de la compañía de lucha libre, aunque no ha confirmado la fecha exacta. Mientras se defina el último espectáculo, el 'Goat' participa de una gira despedida en los diferentes torneos de la WWE programadas en los Estados Unidos.

El luchador retuvo su título de WWE al vencer a CM Punk en "Noche de los campeones", cuyo combate le garantizó conseguir el evento estelar en Summer Slam 2025 contra Rody Rodhes, una revancha de lo que se vivió en Wrestlemani 41.

Durante una conferencia en FAN EXPO DENVER, una fanática le preguntó a John Cena sobre una posibilidad de pactar una pelea contra La Roca, asombrando al público presente. Sin embargo, Cena fue tajante al señalar que no le gusta generar expectativas, sino centrarse en el proceso creativo de la historia.

"No me gusta elegir oponentes porque muchas veces no funciona. Lo que me gusta es tener un plan y decir: 'Como artista, ¿puedo ser creativo con el plan?'. Me he ganado la confianza suficiente como para que me dejen hacer algunas cosas absurdas", sostuvo el actual campeón. Si bien no descartó de tener a la Roca como rival en el cuadrilátero, reconoció que el público tiene el poder de influir en los enfrentamientos.

¿Cuándo peleó John Cena contra La Roca?

John Cena y La Roca pelearon dos veces en la trayectoria de la WWE. Esta rivalidad se origina cuando el 'Goat' criticó a su excompañero por haber dejado la compañía en 2004. El primer asalto sucedió en WrestleMania 28 en Miami y Johnson se llevó la victoria. Al año siguiente, Cena tuvo su revancha: derrotó y obtuvo el Campeonato de la WWE.