Medallero Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: cómo va Perú y clasificación actualizada

Revisa cómo va el medallero de los Juegos Panamericanos Junior con la delegación peruana que obtuvo su primera presea de oro con Renzo Fukuda en esgrima.

    Diego Medina
    Medallero Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
    Medallero Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. | Foto: X Movistar Deportes
    Se viene afrontando un certamen de alta exigencia deportiva como los son los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este evento concentra a deportistas entre los 12 y 22 años, en el que participan 41 delegaciones como Perú. Todo inició desde el pasado 9 de agosto y concluirá el sábado 23 del mismo mes. Conoce cómo va el medallero actualizado con presencia nacional.

    Medalleros Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

    Revisa cómo va el medallero actualizado tras una nueva jornada más de competencia:

    PAÍSESOROPLATABRONCETOTAL
    1. Brasil33101861
    2. Estados Unidos11171139
    3. Chile116623
    4. Colombia681226
    5. México412925
    6. Argentina2101123
    7. Guatemala2204
    8. Ecuador2114
    9. Puerto Rico2013
    10. Canadá14712
    11. Venezuela13610
    12. Paraguay1315
    13. Perú1157
    14. Cuba1135
    15. Panamá1113
    16. Bolivia1001
    17. Islas Vírgenes de los Estados Unidos1001
    18. Jamaica0112
    19. República Dominicana0101
    20. Bahamas0022
    21. Uruguay0022
    22. Costa Rica0011
    23. El Salvador0011
    24. Guyana0011
    25. Trinidad y Tobago0011

    Perú obtiene su primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

    Renzo Fukuda es el primer peruano en obtener medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Fue en la disciplina esgrima, con la modalidad florete. Nuestro compatriota de 18 años subió en lo más alto del podio tras vencer en la final a Cristian Porras por 15-6.

    ¿Qué deportistas peruanos lograron medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?

    Oro

    • Renzo Fukuda - Esgrima

    Plata

    • Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino)

    Bronce

    • Driulys Rivas – Judo (-52 kg)
    • Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual)
    • Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa)
    • Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa)
    • María Karina Galindo (Esgrima - Florete)

