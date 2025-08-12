Medallero Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: cómo va Perú y clasificación actualizada

Se viene afrontando un certamen de alta exigencia deportiva como los son los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este evento concentra a deportistas entre los 12 y 22 años, en el que participan 41 delegaciones como Perú. Todo inició desde el pasado 9 de agosto y concluirá el sábado 23 del mismo mes. Conoce cómo va el medallero actualizado con presencia nacional.

Medalleros Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Revisa cómo va el medallero actualizado tras una nueva jornada más de competencia:

PAÍSES ORO PLATA BRONCE TOTAL 1. Brasil 33 10 18 61 2. Estados Unidos 11 17 11 39 3. Chile 11 6 6 23 4. Colombia 6 8 12 26 5. México 4 12 9 25 6. Argentina 2 10 11 23 7. Guatemala 2 2 0 4 8. Ecuador 2 1 1 4 9. Puerto Rico 2 0 1 3 10. Canadá 1 4 7 12 11. Venezuela 1 3 6 10 12. Paraguay 1 3 1 5 13. Perú 1 1 5 7 14. Cuba 1 1 3 5 15. Panamá 1 1 1 3 16. Bolivia 1 0 0 1 17. Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 0 0 1 18. Jamaica 0 1 1 2 19. República Dominicana 0 1 0 1 20. Bahamas 0 0 2 2 21. Uruguay 0 0 2 2 22. Costa Rica 0 0 1 1 23. El Salvador 0 0 1 1 24. Guyana 0 0 1 1 25. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

Perú obtiene su primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Renzo Fukuda es el primer peruano en obtener medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Fue en la disciplina esgrima, con la modalidad florete. Nuestro compatriota de 18 años subió en lo más alto del podio tras vencer en la final a Cristian Porras por 15-6.

¿Qué deportistas peruanos lograron medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?

Oro

Renzo Fukuda - Esgrima

Plata

Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino)

Bronce