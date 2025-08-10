Orgullo nacional: Perú conquista sus primeras 3 medallas en los Panamericanos Junior ASU2025

0
El Team Perú logró sus primeras tres medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, gracias a destacadas actuaciones en judo, esgrima y natación.

    Destacada participación del team Perú en los Juegos Panamericanos Junior 2025
    Destacada participación del team Perú en los Juegos Panamericanos Junior 2025 | FOTO: NP
    ¡Orgullo peruano en ASU2025!Emocionante jornada para el deporte nacional. Este domingo 10, nuestro Team Perú, representado por el Comité Olímpico Peruano, sumó sus primeras tres medallas de bronce en judo, esgrima y natación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se desarrollarán hasta el 23 de agosto.

    "Son el futuro de la patria, nuestras canteras que se están fortaleciendo para enfrentar desafíos a nivel mundial. Hay que admirar a nuestros jóvenes guerreros", expresó Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano.

    Primera medalla: Judo

    La judoka Driulys Rivas abrió el medallero para Perú al vencer a Wendy Golu de Colombia en la categoría de 52 kg, asegurando el primer bronce en ASU2025.

    Segunda medalla: Esgrima

    Lukas Eichhorn se quedó con el tercer lugar en la modalidad de sable individual masculino. “Gracias al Perú por su apoyo. Se me escapó el oro, pero seguiré trabajando para darle más alegrías al país”, declaró emocionado Lukas.

    Cerca del podio: Remo

    Luciana Zegarra rozó la medalla en la final A de remo femenino individual, finalizando en la sexta posición tras una gran actuación.

    Tercera medalla: Natación

    Yasmin Silva brilló en los 200 metros estilo mariposa, logrando el tercer bronce para Perú con un tiempo de 2:13.57. Fue superada por la colombiana Samantha Baños (plata) y la brasileña Ana Julia Amaral (oro).

