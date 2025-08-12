Dana White lanza contundente mensaje a la propuesta de Donald Trump para la pelea UFC en la Casa Blanca: "Sin duda..."

En julio pasado, Donald Trump sorprendió al proponer un combate de exhibición en la Casa Blanca como celebración inédita por el aniversario 250° de los Estados Unidos. Recientemente, el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, confirmó que el evento se realizará y que en la semana se programará la cartelera especial que promete atraer la atención mundial.

Dana White responde a la propuesta de una pelea UFC en la Casa Blanca

Donald Trump siempre ha sido una figura que despierta la atención pública con las iniciativas poco convencionales desde que asumió su segundo mandato. A lo largo de su gestión, el presidente realizó múltiples intervenciones en el ámbito deportivo, protagonizando encuentros inusuales con autoridades máximas de competencia como Gianni Infantino en el fútbol y Dana White en la UFC.

Durante el mensaje presidencial festejado el pasado 4 de julio, el mandatario estadounidense generó gran interés en la afición con respecto al innovador anuncio de gestionar una pelea UFC en los jardines de la Casa Blanca en Washington D. C. Desde la fecha, no hubo confirmaciones oficiales por parte de los organizadores hasta que Dana White despejó todas las dudas al asegurar que el espectáculo de nivel es un hecho y está en marcha.

"Sin duda va a suceder. Piénsenlo: el 250.º aniversario de los Estados Unidos de América, la UFC se transmitirá en vivo por CBS desde el jardín sur de la Casa Blanca", reveló el representante de artes marciales al medio The Associated. Sin embargo, no comentó más detalles ni la cantidad de espectadores que en un principio Trump estimó en hasta 25 000 personas.

Por otro lado, White afirmó que en esta semana se está trabajando en la cartelera, el cual prometió que sería único sin mencionar los posibles nombres. "Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y, bueno, preparé todas las representaciones", explicó el encargado de hacer realizar uno de los sueños del líder republicano.

Próxima cartelera UFC

Este sábado 16 de agosto se llevará a cabo la UFC 319 en el United Center de Chicago, con la pelea principal por la disputa del título de peso mediano entre el actual campeón Dricus du Plessis y Khazmat Chimaev, siendo este último quien regresa a Estados Unidos después de casi 3 años. Además, la noche contará con 13 enfrentamientos que prometen una velada llena de acción y emociones.