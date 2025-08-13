Dricus du Plessis lanza una contundente advertencia a Khamzat Chimaev previo a la pelea UFC 319: "Es ridículo"

La Ultimate Fighting Championship (UFC) se prepara para presentar un evento excepcional por la disputa del título de peso mediano entre el actual campeón, Dricus du Plessis, y Khamzat Chimaev que se llevará a cabo este fin de semana en el United Center de Chicago. Previo al duelo, el sudafricano destacó que lo más importante no es la cantidad de rivales vencidos, sino el peso y la calidad de los oponentes que ha derrotado, comparando su trayectoria contra su adversario.

Dricus du Plessis advierte a Khamzat Chimaev previo a la pelea UFC 319

Dricus du Plessis consiguió el cinturón de su categoría en enero del 2024 al vencer a Sean Strickland por decisión divida. Desde la fecha, el luchador se ha mantenido invicto en la UFC defendiendo con éxito su reinado en dos ocasiones, que no marcaba como favorito: frente a Israel Adesany y en la revancha contra Strickland, ambas por fallo a favor unánime.

Con un récord profesional de 23 victorias y 4 derrotas, 'The Tank' se subirá al octágono en la noche del 16 de agosto para enfrentarse por primera vez a Chimaev, quien después de casi 3 años regresa a los Estados Unidos. "Estoy de acuerdo con que me convertí en todo lo que la gente esperaba que Khamzat sería. Eso se debe a mi complexión diferente", expresó el campeón. Du Plessis supo aprovechar el mal momento que atravesaba su contrincante, quien se perfilaba como monarca, para arrebatarlo.

"No quiero ser el que tenía el cinturón y seleccionaba a sus oponentes. Quiero pelear contra los mejores de los mejores, y eso es lo que he estado haciendo. Si miras nuestros récords, Khamzat tiene ocho victorias en la UFC y yo nueve. Compara nuestros currículums, es ridículo", agregó el sudafricano.

Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev en UFC 319: horario, dónde ver y cartelera

La UFC programó una cartelera única para su evento celebrado en United Center de Chicago este sábado 16 de agosto, en la que tendrá como pelea principal a Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev por el título de peso mediano. El combate será trasmitido en Estados Unidos por ESPN+ y en Mexico a través de Fox Sports Premium. El horario de comienzo dependerá de la zona horaria: